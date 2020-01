En 2020, FrenchWeb vous propose de nouvelles émissions pour décoder l’innovation

Depuis 10 ans nous partageons avec vous nos rencontres, avec les entrepreneur.es, investisseurs, et acteurs de la FrenchTech, dont nous avons été l’une des principales vitrines.

Si les années 2010 auront été celles de la transformation numérique, qui va continuer à toucher encore plusieurs années tous les secteurs et acteurs de la société, les années 2020 seront celles des innovations radicales (des produits ou services qui n’existent pas aujourd’hui), innovations qui vont se démultiplier notamment avec le déployement de nouvelles technologies et moyens de développement à l’instar de l’ordinateur quantique.

Des innovations plus complexes à identifier et d’autant plus à expliquer.

Depuis plusieurs mois nous vous proposons des contenus plus approfondis pour mieux comprendre et appréhender ces nouveaux sujets, notamment au travers de nos formats « Decode ». En 2020, nous vous proposons de nouvelles séries pour aller au delà de l’actualité, comprendre les différents aspects de ces innovations que ce soit sur le plan économique, organisationnel, ou encore sociétal.

Ces programmes prennent de nombreuses formes: articles long format, creative books, émissions que vous pouvez retrouver sur les principales plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple, documentaires ou encore d’évènements et meet up au sein de notre club.

Ce seront plus de 500 émissions et une vingtaine d’évènements que nous allons vous proposer tout au long de l’année et auxquels nous pouvons vous associer afin de promouvoir votre marque et faire connaitre vos services auprès de notre coeur de cible que sont les décideurs business (CEO, CFO, CMO, CTO, …)

Nous remercions tous nos partenaires qui nous permettent de financer la production de l’ensemble de ces contenus.

We Love Innovation: chaque lundi Maxence Fabrion et Joseph Postec vous entrainent au coeur des laboratoires, universités, lieux de recherches et entreprises pour découvrir les innovations qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain.

Une émission qui vous fait découvrir les nouvelles tendances et meilleures pratiques dans le retail et l’eCommerce (Apple / Spotify / Deezer)

Decode Fintech

Une émission qui vous fait découvrir les changements qui transforment le monde bancaire et de l’assurance. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode Health

Une émission pour identifier de nouvelles techniques et acteurs qui révolutionnent le monde de la santé. (Apple / Spotify / Deezer)

Une émission animée par Innocentia Agbe pour découvrir des DRH aux pratiques inspirantes et partagent avec nous leur vision du futur des organisations. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode CTO

Une émission consacrée à des acteurs clé des entreprises et auxquels la parole est rarement donnée. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode VC

En 15 ans le petit monde de l’investissement s’est transformé tant en terme de pratiques que d’acteurs. Nous vous proposons de découvrir une nouvelle génération d’investisseurs. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode Exit

Si les levées de fonds ponctuent au quotidien les unes des medias, la littérature sur les coulisses des cessions / acquisitions se fait plus rare. Nous vous proposons d’aller à la rencontre d’entrepreneurs ayant cédé leur entreprise et décoder les éléments clés qui ont ponctué l’opération d’acquisition. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode Business

Chaque jour la rédaction de FrenchWeb interview les fondateurs de startups afin de décoder leur business et organisation (Apple / Spotify / Deezer)



Silicon Carne

Chaque samedi, Carlos Diaz et ses invités décodent ce qui fait l’ADN de la Silicon Valley. (Apple / Spotify / Deezer)

Decode de la semaine

Chaque vendredi, le Rédacteur en chef de FrenchWeb, Richard Menneveux analyse et décode les actualités de la semaine avec ses invités. (Apple / Spotify / Deezer)

Vous pourrez découvrir dans les prochains jours de nouveaux programmes:

Decode CAC40, chaque mois Richard Menneveux reçoit un patron d’un grand groupe français. Son premier invité sera Frederic Oudéa, Président de la Société Générale mi février.

Decode Market, quelles sont les entreprises cotées qui ont le vent en poupe, Richard Menneveux analyse les stratégies en collaboration avec eToro.

Si vous souhaitez participer ou nous suggérer des sujets pour nos prochaines émissions, n’hésitez pas à nous adresser un mail à redaction.frenchweb@decode.media