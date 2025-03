Galam Robotics lève 10 millions d’euros pour industrialiser son automate TAK-ONE

Galam Robotics a développé TAK-ONE, un automate de stockage basé sur une architecture inédite, inspirée du jeu du taquin. Cette approche permet une réorganisation dynamique des colis, optimisant à la fois la densité de stockage et le débit des flux. Déjà opérationnelle chez un client, cette technologie a permis d’atteindre un traitement de 1 000 colis par heure sur seulement 200 m², un ratio inégalé dans le secteur. Contrairement aux solutions classiques de robotique logistique, TAK-ONE se distingue par une architecture sans robots ni batteries, garantissant robustesse et fiabilité.

Fondée par Samuel Perez, Galam Robotics se positionne parmi les acteurs de l’automatisation des buffers logistiques. L’entreprise mise sur une juste automatisation, ciblée sur les goulots d’étranglement de ses clients, plutôt qu’une robotisation massive. L’objectif est d’offrir une solution évolutive, modulaire et adaptée aux besoins spécifiques des entrepôts à forte densité de colis.

En 2025, Galam Robotics vise un passage à l’échelle en Europe et pour accélérer son déploiement commercial et industrialiser sa technologie, Galam Robotics vient de lever 10 millions d’euros auprès de Supernova Invest (via son fonds CAIT), de Bpifrance Amorçage Industriel, ainsi que de ses investisseurs historiques, dont Polytechnique Ventures et Stéphane Aisenberg.

Ce financement lui permettra d’abord de renforcer ses capacités de production, un enjeu stratégique alors que la demande pour TAK-ONE ne cesse de croître. L’entreprise doit désormais passer d’un modèle de production optimisé pour des installations pilotes à une industrialisation à grande échelle, capable d’équiper en série les entrepôts logistiques des grands acteurs du marché.

Parallèlement, Galam Robotics va structurer son offre commerciale pour répondre à la forte traction des industriels du retail et de la supply chain. L’objectif est de convertir l’intérêt suscité par sa technologie en déploiements concrets, en accélérant la signature de contrats avec de grands groupes et en professionnalisant son accompagnement client, de l’installation à la maintenance.

Le développement de la société ne s’arrête pas à l’Hexagone : dès 2025, Galam Robotics ambitionne de quadrupler ses revenus en se déployant massivement en France et en Europe. Les marchés stratégiques sont clairement identifiés : les hubs logistiques des grandes enseignes de distribution et les plateformes de tri e-commerce, où l’automatisation des buffers logistiques représente un levier d’optimisation majeur. Cette montée en puissance nécessitera également le renforcement des équipes opérationnelles, avec des recrutements clés en ingénierie, production et développement commercial.

Enfin, une partie de l’investissement sera consacrée à la R&D, cœur technologique de Galam Robotics.