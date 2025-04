Fairly Made lève 15 millions d’euros pour accélérer la transformation numérique de la mode responsable

La scale-up française Fairly Made, spécialisée dans la traçabilité et l’impact environnemental de la mode, annonce une levée de fonds de 15 millions d’euros. Ce tour de table est mené par BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund, avec la participation de GET Fund, ETF Partners et Frenchfounders.

Un secteur sous pression

L’industrie de la mode fait face à une transformation structurelle. Entre exigences réglementaires croissantes, injonction à la sobriété et pression des consommateurs, les marques doivent démontrer leur impact environnemental et social à chaque étape de production. Or, peu d’entre elles disposent aujourd’hui d’outils adaptés pour documenter et piloter cette mutation.

Une réponse technologique au défi de la traçabilité

Fairly Made a conçu une plateforme SaaS permettant aux marques de tracer l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement et de mesurer l’impact environnemental et social de leurs produits. Cette infrastructure s’appuie sur des modules complémentaires, dont un passeport numérique produit et un outil d’écoconception, pour structurer l’information, la rendre exploitable et communicable à grande échelle.

En donnant accès à des données précises sur l’origine des matières, les processus de fabrication, les impacts carbone, sociaux ou hydriques, Fairly Made accompagne les marques dans leur mise en conformité, tout en favorisant un dialogue de confiance avec les consommateurs.

« Développer une plateforme robuste nous permet d’équiper l’industrie des outils nécessaires pour conduire une transformation profonde, à la fois réglementaire, environnementale et économique. »

— Laure Betsch, cofondatrice de Fairly Made

Un repositionnement stratégique vers la tech

Initialement conçue comme une entreprise de conseil en sourcing durable, Fairly Made opère désormais comme un pure player technologique. Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des équipes produit, data et impact, et d’une volonté d’industrialiser ses solutions à l’échelle internationale.

Déjà utilisée par plus de 100 marques (Versace, LVMH, Paul Smith, SMCP, ba&sh, Courrèges…), la solution a permis de générer 100 millions de passeports numériques en six ans. L’ouverture d’un bureau à Milan en 2023 marque le début d’un déploiement européen plus large.

Une levée de fonds pour renforcer la plateforme et accélérer l’expansion

Les 15 millions d’euros levés permettront de renforcer l’équipe technologique, d’accélérer le développement de la plateforme SaaS et d’intensifier la présence internationale de Fairly Made. L’objectif est clair : devenir le standard technologique européen de la mode durable.

Une ambition : structurer l’industrie autour de standards fiables

Fondée en 2018 par Laure Betsch et Camille Le Gal, Fairly Made entend imposer un nouveau standard de transparence dans un secteur encore largement opaque. Depuis 2021, l’entreprise est dotée du statut d’entreprise à mission. Elle emploie aujourd’hui 80 personnes, et se positionne comme un levier central pour aligner performance économique, conformité réglementaire et engagement environnemental.