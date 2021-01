FinTech: Pennylane lève 15 millions d’euros auprès de Global Founders Capital et Partech

La plateforme d’expertise comptable en ligne Pennylane lève 15 millions d’euros en série A auprès de ses investisseurs historiques Global Founders Capital et Partech. La startup parisienne avait déjà levé 4 millions d’euros en amorçage auprès de Global Founders Capital, Partech et Kima Ventures en mai 2020.

Fondé fin 2019 en bêta et lancé officiellement en janvier 2020, Pennylane est une plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel. Elle centralise toutes les données financières (banque, achats, vente, caisse, services d’encaissement) pour proposer une vision globale aux entrepreneurs clients de la solution. Depuis peu, la startup propose en effet sa plateforme en mode SaaS pour les dirigeants d’entreprise à partir de 39 euros HT par mois. Ils ont également la possibilité de donner à leur expert-comptable un accès à la plateforme pour lui permettre d’y tenir la comptabilité.

Créée par les fondateurs de PriceMatch, la startup parisienne propose une alternative aux entrepreneurs qui utilisent souvent Excel avec une plateforme entièrement dédiée à la comptabilité. Pennylane revendique un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros et plus de 500 clients, startups comme TPE et PME, en particulier des restaurateurs et e-commerçants. « Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Pennylane va pouvoir poursuivre pleinement sa mission d’accompagnement des dirigeants, dans ce contexte de crise et de transformation numérique à marche forcée », commente Arthur Waller, co-fondateur de Pennylane.

Cette année, la startup a également développé un service d’expertise-comptable, Pennylane Compta, se basant sur une plateforme partagée entre l’expert-comptable et l’entreprise. Sur ce secteur, on retrouve des startups françaises aguerrie à l’instar de Dougs ou encore Compta Clémentine. « En un an d’existence, Pennylane a prouvé sa capacité à répondre à un besoin croissant des entreprises : avoir accès à toutes ses données financières au même endroit, constituant une valeur ajoutée stratégique en pleine crise économique », commente David Sainteff, Partner chez Global Founders Capital. « Nous soutenons l’idée que Pennylane deviendra l’Opération System financier des TPE-PME européennes dans les cinq ans à venir. »

Pennylane : les données clés

Fondateurs : Arthur Waller, Alexandre Roquoplo, Felix Blossier, Edouard Mascré

Création : 2019

Siège social : Paris, Ile-de-France

Secteur : FinTech

Activité : plateforme permettant aux dirigeants d’entreprise de gérer les données financières de l’entreprise en temps réel

Financement : 15 millions d’euros en série A auprès de ses investisseurs historiques Global Founders Capital et Partech.