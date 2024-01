WELCOME TO THE JUNGLE s’oriente vers les US / JUST EAT ferme SCOOBER / TAPNATION fait l’acquisition d’une startup turque.

L’annonce du décès brutal du fondateur d’HELLOWORK, Jérôme ARMBRUSTER a provoqué un très fort émoi au sein de l’écosystème tech et entrepreneurial breton auquel il a considérablement contribué notamment au travers du développement d’HELLOWORK. Jérôme ARMBRUSTER restera dans nos mémoires comme l’une des figures emblématiques de la FRENCHTECH. Nos pensées se tournent vers sa famille, ses proches et l’ensemble des collaborateurs d’HELLOWORK et du groupe TELEGRAMME

BREAKING NEWS:

BientĂ´t l’amĂ©rique pour Welcome to the Jungle ? Avec ses 85 millions d’euros levĂ©s, WELCOME TO THE JUNGLE est confrontĂ© Ă une valorisation trop Ă©levĂ©e pour trouver acquĂ©reur en Europe. La startup opte pour une stratĂ©gie offensive en s’alliant Ă son concurrent anglais OTTA (qui a levĂ© 23,9 millions de dollars) et accĂ©lĂ©rer son dĂ©veloppement aux Etats Unis oĂą OTTA est dĂ©jĂ prĂ©sent. Smart! TAPNATION se dote d’un solution turque d’acquisition d’utilisateur au moyen de processus automatisĂ©. Les deux sociĂ©tĂ©s collaborent depuis plusieurs annĂ©es. Cette acquisition vise Ă renforcer le fonctionnel de TAPNATION. La startup avait levĂ© 15 millions d’euros au dernier trimestre de 2023 auprès notamment de Re-Sources Capital et Paluel-Marmont Capital. Ouverture des supercalculateurs europĂ©ens aux start ups d’IA pour stimuler l’innovation La COMMISSION EUROPÉENNE a annoncĂ© une initiative visant Ă faciliter le dĂ©veloppement de l’intelligence artificielle (IA) en Europe. Cette initiative annoncĂ©e cette semaine permettra aux start ups, PME et Ă la communautĂ© de l’IA d’accĂ©der aux ressources des supercalculateurs europĂ©ens tels que Leonardo, Lumi et MareNostrum 5 ; ceci sur conditions a indiquĂ© Iliana Ivanova, commissaire europĂ©enne Ă l’innovation. Ce projet, Ă©voquĂ© lors de la 4e assemblĂ©e de l’Alliance pour l’IA et rĂ©cemment Ă Davos par Ursula von der Leyen, prĂ©sidente de la Commission, s’inspire d’actions similaires de grandes entreprises comme Microsoft avec Open AI et son ChatGPT. L’objectif est de fournir des ressources substantielles aux jeunes entreprises, notamment un accès Ă d’importantes quantitĂ©s de donnĂ©es dans toutes les langues de l’UE. En parallèle, une consultation sur une « alliance pour les technologies langagières » sera lancĂ©e, visant Ă crĂ©er des espaces europĂ©ens communs de donnĂ©es pour soutenir les innovations dans le domaine de l’IA. Just Eat Takeaway planifie la fermeture de Scoober Ă Paris La filiale française de Just Eat Takeaway, SCOOBER, spĂ©cialisĂ©e dans la livraison, fermera ses portes en septembre, impactant une centaine de salariĂ©s, principalement des livreurs. Cette dĂ©cision fait suite Ă un plan social de sauvegarde de l’emploi (PSE) concernant 117 personnes en CDI. La direction a affirmĂ© qu’il serait toujours possible de commander via Just Eat Ă Paris, en se reposant sur des partenaires et des restaurateurs disposant de leur propre système de livraison. La sociĂ©tĂ©, confrontĂ©e Ă un marchĂ© français favorisant le modèle d’indĂ©pendant, a connu des difficultĂ©s, ayant dĂ©jĂ licenciĂ© plus de 300 salariĂ©s en 2022 et supprimĂ© plus de 1700 postes au Royaume-Uni dĂ©but mars 2023 dans le cadre d’un plan d’économies. MĂ©diamĂ©trie Ă©tend ses mesures d’audience TV aux plateformes de streaming et Ă tous les Ă©crans L’entreprise rĂ©volutionne la mesure d’audience TV en France en 2024. DĂ©sormais, le MĂ©diamat inclue les foyers sans tĂ©lĂ©viseur et prend en compte la consommation TV sur tous les Ă©crans (ordinateurs, mobiles, tablettes) et en tous lieux. Ce changement intervient en rĂ©ponse Ă l’évolution des habitudes de consommation, oĂą les Ă©crans internet prennent une place croissante dans les foyers. En outre, MÉDIAMÉTRIE intègre les principales plateformes de streaming, telles que Netflix, Disney+, et Amazon, dans ses statistiques. Ces mesures reflètent une adaptation Ă la diversitĂ© des modes de diffusion et des Ă©quipements utilisĂ©s par les Français, avec une prĂ©sence de tĂ©lĂ©viseurs dans 90 % des foyers en 2024, contre 97 % en 2014. Cette approche Ă©largie vise Ă mesurer les habitudes de 100 % des Français. ORANGE ne veut plus de la fibre de TDF Orange a renonce Ă s’emparer du rĂ©seau de fibre internet mis en vente par le groupe TDF après avoir « examiné » le dossier, a-t-on appris vendredi d’une source proche, confirmant une information du quotidien Les Echos. Selon le journal Ă©conomique, Orange a jugĂ© le prix « trop cher » alors que les principaux actionnaires de TDF, après avoir Ă©chouĂ© dans une tentative de cession de leurs parts, attendent des offres Ă 1,5 milliard d’euros pour cette activitĂ©. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

EN BREF

PHILIPPE ODDO (associé gérant de ODDO BHF, institution financière indépendante implantée en Allemagne, en France et en Suisse) a décidé de créer FIDAT VENTURE, une société de capital risque orientée start ups avec au sein du comité d’investissement ses 4 enfants, et animé par CLEMENCE THIAUCOURT. L’annonce a été faite à l’occasion du lancement de la 3e édition du Oddo BHF Young Entrepreneurs Awards (OYEA) qui récompense des startups de France, Suisse et nouvellement d’Allemagne.

La CNIL a infligé une amende de 10 millions d’EUR à YAHOO EMEA Ltd pour non-respect du choix des utilisateurs concernant les cookies sur “Yahoo com” et pour entraver la liberté de retrait du consentement aux cookies sur Yahoo! Mail. Après avoir reçu 27 plaintes et effectué des contrôles en 2020 et 2021, la CNIL a constaté que Yahoo déposait des cookies publicitaires sans consentement explicite et dissuadait les utilisateurs de « Yahoo! Mail » de retirer leur consentement, entravant ainsi la liberté de choix et violant l’article 82 de la loi informatique et libertés.

L’IA fait frémir et interroge les médias dans le monde sur leur devenir. Dernière initiative en date, RADIO FRANCE vient de lancer sa « Conférence éditoriale de l’IA », une instance « pour décider comment cette maison utilise l’intelligence artificielle ». Le travail qui y sera mené permettra de définir les limites éthiques et déontologiques de l’intelligence artificielle du groupe média détenu par l’Etat.

LA MINUTE CYBER L’UE s’engage pour stimuler la R&D en technologies à double usage La COMMISSION EUROPÉENNE se penche sur des solutions pour promouvoir la recherche et le développement (R&D) des technologies à double usage, utilisables à la fois dans les secteurs civil et militaire. Un livre blanc, prévu pour le 24 janvier, abordera cette nouvelle orientation dans le cadre de la stratégie européenne pour la sécurité économique. Il propose d’optimiser l’usage des programmes de financement existants de l’Union européenne pour mieux répondre aux défis géopolitiques. La Commission envisage 3 options : maximiser le cadre actuel, modifier les conditions de financement pour encourager les synergies entre les secteurs civil et militaire, et potentiellement créer un nouvel instrument spécifique pour la R&D des technologies à double usage. Cette démarche vise à réduire la dépendance de l’UE envers des pays tiers dans des secteurs critiques et à accroître la sécurité civile face aux menaces telles que les cyberattaques et la désinformation. NUMBERS

2023 : annĂ©e critique pour les cyberattaques L’an dernier a marquĂ© un tournant dans la sĂ©curitĂ© informatique, avec une augmentation de 33 % des tentatives d’attaques par RANSOMWARE par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Chaque entreprise mondiale a Ă©tĂ© confrontĂ©e en moyenne Ă plus de 60 000 attaques, soit environ 1158 attaques par semaine. L’Europe a subi une hausse significative de 2 % des attaques, tandis que l’Afrique a connu une augmentation de 12 %. Les secteurs du commerce de dĂ©tail et de gros ont Ă©tĂ© particulièrement ciblĂ©s, enregistrant une hausse de 22 % des attaques hebdomadaires. Check Point Research, avec son moteur ThreatCloud AI, a analysĂ© ces cybermenaces, mettant en Ă©vidence une Ă©volution dans les stratĂ©gies des cybercriminels. Les attaques de rançongiciels, en particulier, ont connu un changement, les hackers se concentrant davantage sur le vol de donnĂ©es et l’extorsion. Le top 3 des secteurs d’activitĂ© oĂą le nombre d’attaques est le plus important concerne l’éducation et la recherche (22 % d’entreprises victimes), les gouvernements et l’armĂ©e (16 %) et la santĂ© (12 %). Bref, en 2023, 10 % des entreprises dans le monde ont Ă©tĂ© la cible de tentative d’attaque par ransomware. Ce chiffre reprĂ©sente une augmentation notable puisqu’au total, 7 % des sociĂ©tĂ©s avaient subi la mĂŞme menace l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Ă€ noter qu’il s’agit Ă©galement du taux le plus Ă©levĂ© de ces dernières annĂ©es. LA STARTUP DU JOUR: Chaque jour dĂ©couvrez une nouvelle startup de l’Ă©cosystème, avec UNLIMITD, la solution de financement de votre trĂ©sorerie

Levée de 34 millions d’EUR pour Scalinx, spécialiste français du semi-conducteur

SCALINX, entreprise française de semi-conducteurs, spécialisée dans la conception de systèmes sur puce pour la conversion analogique-numérique et numérique-analogique, a réussi une levée de fonds de 34 millions d’EUR (second tour), dont la moitié en augmentation de capital (French Tech Souveraineté par Bpifrance, Go Capital et Thales).

Ce financement va permettre à la start up de se positionner comme leader européen sur les marchés stratégiques des infrastructures de communication 5G et 6G et de la conduite autonome. Les investisseurs pour la levée de fonds sont WaterStart Capital (société d’investissement de NCI), Normandie Participations, BNP Paribas Développement et Unexo. L’ensemble du projet a été coordonné par Optiva Capital Partners.

[SEED] 4 millions d’euros pour SORA, une nouvelle plateforme pour optimiser l’usage des bureaux CREALO, plateforme de gestion de droits d’auteurs lève 1,3 millions d’euros auprès de SUPERCAPITAL, EVOLEM et KIMA VENTURES HEEX, startup du Smart Data for AI development, lève 6 millions d’euros KILN une plateforme de Staking lève 15,6 millions d’euros FLOWDESK, qui propose une infrastructure de trading lève 30 millions d’euros PHOSPHO une plateforme de surveillance d’applications basĂ©es sur les LLM lève 1,7 millions d’euros SUNZULAB une solution d’analyse dans les cryptomonnaies lève Ă©galement 1,7 millions d’euros



LEVEES DE FONDS Ă l’Ă©tranger

FORTA, une startup qui allie l’intelligence artificielle Ă un programme de formation pour parents, proposant une thĂ©rapie personnalisĂ©e pour les enfants autistes, lève 55 millions de dollars en sĂ©rie A menĂ© par Insight Partners

TUMODO, un service de voyage d’affaires en ligne basĂ© Ă DubaĂŻ, a levĂ© 35 millions de dollars lors d’un tour de financement prĂ©-amorçage co-dirigĂ© par des business angels axĂ©s sur la rĂ©gion MENA. L’entreprise prĂ©voit de s’Ă©tendre Ă 25 pays supplĂ©mentaires d’ici 2026.

OLERIA, une startup qui aide les sociĂ©tĂ©s Ă gĂ©rer l’accès de leurs employĂ©s aux applications et aux donnĂ©es, a levĂ© 33,1 millions de dollars en sĂ©rie A avec en lead Evolution Equity Partners.

DIGITAL ONBOARDING, une solution SaaS spĂ©cialisĂ©e dans l’aide aux institutions financières pour renforcer les relations avec leurs clients, a levĂ© 58 millions de dollars auprès de Volition Capital.

FRENCHWEB MARKET:

TERRAFORM LABS, co-fondée par Do Kwon, a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 aux États-Unis, avec un passif compris entre 100 et 500 millions de dollars.

CANVAS profite de ses très bons résultats avec plus de 2 milliards de dollars. de chiffre d’affaires en 2023 pour céder pour 1,5 milliards de dollars de son capital sur la base de la même valorisation que son précédent tour, soit 26 milliards de dollars.

FRENCHWEB VC

COMBOY VENTURES a mis Ă jour son document d’analyse sur les licornes amĂ©ricaines crĂ©Ă© il y a 10 ans. En 2013, Cowboy Ventures avait identifiĂ© 39 startups amĂ©ricaines Ă©valuĂ©es Ă plus d’un milliard de dollars, appelĂ©es alors « licornes ». Ces entreprises Ă©taient principalement orientĂ©es vers le grand public, constituant environ 60% des entreprises mais reprĂ©sentant 80% de la valeur totale. Et paradoxallement les entreprises axĂ©es sur le B2B avaient une efficacitĂ© en capital 26 fois supĂ©rieure Ă celle des entreprises B2C

En une décennie, le nombre de licornes a explosé, passant de 39 à 532 en 2023, avec un inversement de tendance et une nette prédominance des entreprises B2B, représentant 78% de ces licornes. Cependant, 93% de ces entreprises restent détenues par des fonds d’investissements, family offices et business angels, et une grande partie de leur valorisation étant toute théorique, les qualifiant de “papercorns »

Sur le plan géographique, 70% des licornes étaient basées dans la Baie de San Francisco en 2013, tandis que New York était le deuxième plus grand hub. En termes de diversité, il y avait très peu de femmes PDG, et seulement 5% des licornes avaient une co-fondatrice.

De 2013 Ă 2021, le capital dans l’Ă©cosystème du capital-risque a triplĂ©, atteignant 580 milliards de dollars supplĂ©mentaires. Cependant, depuis mars 2022, l’augmentation des taux d’intĂ©rĂŞt par la Fed a entraĂ®nĂ© une diminution des multiples de revenus des entreprises publiques et des budgets des entreprises de logiciels, ce qui a gelĂ© une partie des investissements (environ 40% des VC ont arrĂŞtĂ© leurs investissements en 2023), il suffit de lire notre rubrique levĂ©e de fonds Ă l’étranger pour s’en rendre compte.

La valorisation des licornes s’est avĂ©rĂ©e volatile, avec environ 60% d’entre elles (« ZIRPicorns ») ayant Ă©tĂ© valorisĂ©es entre 2020 et 2022, pĂ©riode de taux d’intĂ©rĂŞt proches de zĂ©ro (le fameux Zero Interest Rate Policy). Environ 40% des licornes s’Ă©changent actuellement Ă moins d’un milliard de dollars sur les marchĂ©s secondaires.

L’efficacitĂ© en capital des licornes a considĂ©rablement diminuĂ©, passant de 26x Ă 7x pour les entreprises B2B. Environ 20% des entreprises de la liste valent moins de 4 fois le capital levĂ©.

Cela Ă©tant, OpenAI est pressenti pour devenir la première superlicorne de la dĂ©cennie dans le secteur de l’IA.

MOUVEMENTS, avec AltaĂŻde, cabinet de recrutement digital

Infopro Digital, un acteur majeur dans le domaine des médias et salons en France, redéfinit sa structure sous la direction d’ISABELLE ANDRÉ. Avec la création de 3 nouveaux pôles sectoriels, le groupe renforce sa présence dans divers domaines. THIBAUT DE JAEGHER, ayant rejoint le groupe le 2 janvier, dirige le nouveau pôle Médias et Salons Industrie, qui comprend des médias influents tels que L’Usine Nouvelle et des salons notables comme 3D Print. Le pôle Médias et Salons Distribution, sous JEAN-BAPTISTE ALLINE, rassemble des médias comme LSA et des événements comme Franchise Expo Paris. Le dernier pôle, Médias et Événements Automobile, est piloté par PIERRE-DOMINIQUE LUCAS, incluant Auto Infos Distribution et les événements Connect. Les secteurs de la Construction & Collectivités locales et Assurances/Finance restent inchangés dans cette réorganisation. DANIELLE ATTIAS (ex-plateforme Salto) est comme directrice du pôle Construction.

ANDRÉANE BOURGES est reconduite comme conseillère innovation, numérique et entreprises au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle exerce cette responsabilité depuis septembre 2023. Normalienne et ingénieure du corps des MinesBourges était précédemment directrice de projets en charge de l’électronique à la Direction générale des entreprises.

Valérie CALLÉ-DEMEZET, ex-déléguée à l’encadrement supérieur au ministère de l’Économie et des Finances, rejoint Bpifrance comme directrice des ressources humaines.

Johnson & Johnson MedTech France a nommé le Dr JÉRÔME DE LAUNAY comme nouveau directeur des Affaires médicales et de la Formation professionnelle. Âgé de 40 ans, Jérôme, expert en épidémiologie et économie de la santé, travaillait précédemment chez Becton Dickinson. Ses responsabilités incluront la formation des professionnels de santé, la construction de partenariats scientifiques, et le soutien à l’innovation de J&J MedTech sur le marché français.

MATHIEU GALLET, ancien PDG de Radio France, a été nommé président du conseil de surveillance du groupe Le Parisien-Les Échos, succédant à André Lévy-Lang. En 2018, il a créé la start up Majelan spécialisée dans l’audio et le podcast, rachetée en juillet 2022 par l’agence ETX Studio.

BENOIT DELEPOULLE est reconduit au cabinet du ministre de la Justice en tant que conseiller numérique, aide aux victimes, bonnes pratiques et outre-mer, poste qu’il occupe depuis septembre 2022.

STÉPHANE HARAMBURU est promu sous-directeur des systèmes d’information à la direction de l’information légale et administrative (DILA) pour 3 ans. La DILA opère notamment le portail de l’administration française Service-public.fr et la publication du Journal officiel. Il exerce à la DILA depuis 2019, auparavant à la Mutuelle Générale comme DSI.

LÉO QUENTIN a été nommé chef de la nouvelle unité services de données et cloud de l’ARCEP, autorité de régulation qu’il a rejointe en septembre 2021.

