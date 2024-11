Fleur Pellerin vient au secours de DEVIALET, qui lève 30 millions d’euros

Simultanément à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, DEVIALET annonce un refinancement de 30 millions d’euros lors un tour de table mené par Korelya Capital, le fonds dirigé par Fleur Pellerin. Ce tour inclut une option pour 10 millions d’euros supplémentaires, apportés par les investisseurs historiques de l’entreprise, peu enclin à remettre au pot. DEVIALET enregistre désormais plus de 226 millions d’euros d’investissement privés.

Si aucun nouvel investisseur ne participe à cette levée de fonds, ce plan de sauvetage orchestré par le nouveau CEO de la société Jacques Demont est conforme à ce que ce dernier avait prévu à son arrivée en février dernier. La conciliation avec ses créanciers a permis à la société de renégocier les échéances des dettes de l’entreprise, notamment un PGE qui pèse lourd sur les finances de l’entreprise.

La stratégie est désormais de se concentrer sur le haut de gamme et sortir d’une compétition avec SONOS & co pour laquelle DEVIALET n’est pas suffisamment armé. Le tout nouvel amplificateur ASTRA illustre parfaitement cette orientation et il faudra débourser 16000 euros pour s’offrir ce petit bijou hifi. Autre axe de développement le déploiement de la marque en Chine, aux Etats Unis et au Moyen Orient, l’objectif est de multiplier par 2 le nombre de points de ventes pour maximiser la visibilité et l’accessibilité de la marque.