Monbanquet, la startup lancée en 2016 par Maxime Renault, Mario Matar et Hugo Rivière, entre dans le giron du groupe allemand B2B Food. L’entreprise qui au total a levé 3 millions d’euros auprès d’ISAI et de FrenchFood Capital, ambitionnait lors de son dernier tour de table de s’étendre jusqu’en Europe. Finalement, le Français rejoint un acteur déjà présent au niveau européen avec notamment la marque Caterwings (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne), où il aura le rôle du spécialiste de la restauration événementielle BtoB en ligne pour l’Hexagone. Aujourd’hui présente à Paris, Lyon, Lille, Nantes et Grenoble, la société va continuer à s’étendre dans le pays.

Monbanquet ne communique pas sur le montant de la transaction. La spécificité de la startup est de proposer de la livraison de buffets conçus par des artisans. Elle n’a ainsi pas besoin de cuisines pour concevoir les plats. C’est notamment cet élément qui lui permet de réduire les coûts de ses prestations par rapport aux traiteurs classiques tout en faisant la promesse de produits frais. De l’autre côté, la plateforme permet aux artisans qui ne proposaient pas forcément de prestations B to B d’étendre leurs activités.

Cependant, cette proposition a aussi ses limites et ne permettait pas à Monbanquet de proposer des plats chauds. Pour poursuivre son développement et atteindre l’équilibre, en plus de son développement géographique, Monbanquet va désormais également inclure des traiteurs spécialisés dans sa marketplace.

Comment l’entreprise va-t-elle commercialiser cette nouvelle offre? À quoi ressemble aujourd’hui le secteur des traiteurs traditionnels et celui des acteurs digitaux? Retrouvez l’intégralité de l’interview de Maxime Renault, co-fondateur de Monbanquet.

Listen to « FoodTech: Monbanquet racheté par l’Allemand B2B Food » on Spreaker.

