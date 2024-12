La startup AQEMIA lève 38 millions d’euros pour prédire l’efficacité des molécules thérapeutiques

Depuis sa création en 2019, AQEMIA s’impose comme un acteur français incontournable de la recherche pharmaceutique. Sa technologie innovante, alliant intelligence artificielle et physique avancée, repousse les limites de la découverte de médicaments en offrant une rapidité et une précision inédites.

Des origines académiques à la startup

L’histoire d’AQEMIA débute en 2013, lorsque Maximilien Levesque, théoricien numéricien au CNRS et à l’ENS-PSL, développe ses recherches sur des modèles numériques avancés. Après plusieurs années de post-doctorats à Oxford, Cambridge et Sorbonne Université, il identifie une connexion prometteuse entre ses travaux scientifiques et le domaine de la découverte de médicaments. Cette intuition le pousse à participer au concours Start-Ulm en 2017, une compétition organisée par les normaliens. Ce concours valide le potentiel commercial de son projet et marque une étape déterminante dans la transformation de ses recherches académiques en une entreprise deeptech.

C’est également à cette occasion qu’il rencontre Olivier Vaury, ancien normalien et futur Business Angel, qui jouera un rôle clé dans le développement de la startup. La collaboration avec Emmanuelle Martiano, ancienne consultante ayant travaillé 10 ans au Boston Consulting Group (BCG), marque un tournant décisif. Ensemble, ils posent les bases d’AQEMIA.

Début 2019, la spin-off voit officiellement le jour grâce au soutien de PSL Valorisation, une entité dédiée à la maturation des projets innovants. Peu après, AQEMIA boucle sa première levée de fonds avec des investisseurs tels que le PSL Innovation Fund, lui permettant de structurer ses premières activités.

Une technologie 10 000 fois plus rapide

L’un des principaux atouts d’AQEMIA réside dans sa capacité à prédire, à une vitesse inédite, l’efficacité des molécules thérapeutiques. Là où les leaders du marché nécessitent plusieurs mois pour effectuer ce travail, AQEMIA est capable d’évaluer l’efficacité d’un million de molécules en une seule journée, soit 10 000 fois plus rapidement que ses concurrents.

Cette avancée technologique repose sur des algorithmes puissants, combinant intelligence artificielle, physique statistique et physique quantique. Cette approche unique permet à AQEMIA de se positionner comme un acteur clé dans un domaine où rapidité et précision sont décisives. Avec une spécialisation dans l’oncologie, AQEMIA rivalise avec des acteurs américains tels que RECURSION, INSILICO MEDICINE, RELAY THERAPEUTICS, et SCHRÖDINGER. Parmi les startups françaises, Qubit Pharmaceuticals et OWKIN sont également des références dans ce domaine.

Un partenariat stratégique avec Sanofi

Dès ses débuts, AQEMIA attire l’attention des grands acteurs de l’industrie pharmaceutique. En 2020, l’entreprise conclut un partenariat avec Sanofi pour appliquer sa technologie à la recherche de traitements contre la Covid-19. Ce partenariat a constitué une validation majeure de la pertinence scientifique et commerciale d’AQEMIA. SANOFI a également misé sur son concurrent OWKIN en investissant plus de 180 millions d’euros en 2021 dans la startup de Thomas CLOZEL.

Expansion internationale et levée de fonds

AQEMIA annonce avoir levé 38 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Cathay Innovation, accompagné de ses investisseurs historiques : Wendel, Bpifrance Large Venture, Eurazeo, et Elaia. Ce financement, intégralement en equity, a pour objectifs de :

Doubler les effectifs pour atteindre 120 employés d’ici fin 2025.

Renforcer l’expansion internationale avec l’ouverture d’un bureau à Londres

Préparer les premiers essais cliniques d’ici fin 2025.

Ce nouveau tour de table porte à 98,1 millions d’euros le financement d’AQEMIA depuis sa création.