FrenchWeb 500 : le palmarès 2020

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Plus qu’un classement, le FW500 dresse une photographie du dynamisme et de la diversité des entreprises de la Tech française. Nous nous sommes longuement interrogés sur la pertinence du FW500 cette année, et il nous est vite apparu l’importance d’établir cette 5ème édition afin de rappeler la force de l’écosystème tech français et de la nécessité de continuer à investir dans les entreprises qui contribuent à la transformation numérique de la France.

Richard Menneveux, le Fondateur de FrenchWeb nous présente le Palmarès 2020 du FrenchWeb500

Webedia arrive en tête de notre classement FW500. Webedia est une entreprise spécialisée dans les médias en ligne et filiale du groupe Fimalac qui possède notamment les sites jeuxvideo.com et Allociné. Véronique Morali, présidente de Webedia, revient sur la croissance de l’entreprise et comment elle s’est adaptée aux nouveaux enjeux apportés par l’année 2020 mais aussi par l’apparition de nouveaux réseaux sociaux tels que TikTok.

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, un spécial « Entreprendre différemment » : Quel impact a la Covid-19 sur la création d’entreprise et les entrepreneurs ? Comment créer un réseau de contacts efficace sur LinkedIn ? Comment trouver de bonnes idées au sein de son entreprise avec ses collaborateurs ?

