[FrenchWeb Day CTO] Responsables SI : Valorisez-vous vraiment toutes les données présentes dans votre entreprise ?

Les entreprises possèdent une mine d’or de données ! Ces dernières circulent dans tous les départements pour fournir toutes sortes de services aux collaborateurs. Au fil des années la donnée RH a pris une place centrale pour les entreprises. Dans le même temps la nature même des données collaborateurs est devenue de plus en plus diverse et complexe. Comment en tirer le meilleur parti ? Le responsable SI doit mettre à disposition de son organisation l’infrastructure requise pour agréger et analyser ces différents types de données. L’objectif ? Savoir réconcilier les données « hard » et les données « soft » pour mettre de l’intelligence dans les usages du SI. Talentsoft aide quotidiennement ses clients à gérer leurs données RH. C’est dans la combinaison de ces deux types de données que réside la valeur ajoutée pour toute entreprise… À condition de surmonter deux grandes difficultés : Respecter un cadre d’usage juridiquement & éthiquement complexe

Arriver à identifier, hiérarchiser et typer l’ensemble de ses données. Retrouvez Joel Bentolila, CTO & co-fondateur de Talentsoft, et Emmanuel Chaffraix, Engineering Manager chez Talentsoft & ex co-fondateur de Crafty, le 19 novembre à 10h pour échanger autour de l’utilisation et de la valorisation de la donnée RH en entreprise.

Ce webinar sera présenté par :

Online Form – [FrenchWeb Day CTO] Inscriptions-191120

