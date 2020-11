Cumul.io lève 3,5 millions d’euros auprès d’Axeleo Capital, LRM et SmartFin

Passer de l’ère du big data à celle du smart data, c’est le défi que doivent relever les entreprises du monde entier. Pour les épauler dans ce cadre, la start-up belge Cumul.io développe une plateforme pour simplifier la visualisation de données. Basée à Louvain, en Belgique, la société vient de boucler un tour de table de 3,5 millions d’euros mené par Axeleo Capital, LRM et SmartFin, son investisseur historique.

Fondée en 2015 par Karel Callens, Haroen Vermylen et Thomas De Clerck, Cumul.io a conçu une plateforme low-code permettant de créer des tableaux de bord et des fonctionnalités d’analytics que les éditeurs de logiciels peuvent intégrer à leurs propres applications pour avoir une meilleure visibilité sur leurs données. S’adressant aux CTO et CPO d’éditeurs d’applications SaaS, la plateforme de la société belge est aujourd’hui utilisée par plus de 190 sociétés SaaS dans 29 pays.

25% des revenus générés aux États-Unis

Positionnée sur le marché florissant de l’analyse des données, la start-up belge entend s’appuyer sur ce financement pour accélérer son développement à l’heure où le télétravail, qui devient la norme à cause de la crise du coronavirus, amplifie le besoin des entreprises en matière d’analyse et de visualisation des données. «Cumul.io a une opportunité majeure à relever sur ce nouveau marché qui croise data cloud et business intelligence», estime Eric Burdier, co-fondateur et président d’Axeleo Capital.

Avec ce tour de table, Cumul.io veut se renforcer en Europe, ainsi qu’aux États-Unis d’où provient 25% de son chiffre d’affaires. «Nous prenons une position de leader en Europe, depuis notre siège à Louvain et nos relais en cours de mise en place aux Royaume-Uni et en France. Pour accélérer notre plan de développement, notre implantation à New York sera clé dans notre expansion aux États-Unis. Nous prévoyons de doubler rapidement nos effectifs et de recruter de nouveaux talents sales, marketing et customer service, tant en Europe qu’aux États-Unis», déclare Karel Callens, co-fondateur et CEO de Cumul.io.

Cumul.io : les données clés

Fondateurs : Karel Callens, Haroen Vermylen et Thomas De Clerck

Création : 2015

Siège social : Louvain

Secteur : visualisation de données

Marché : plateforme low-code pour l’analyse de données

Financement : 3,5 millions d’euros auprès d’Axeleo Capital, LRM et SmartFin en novembre 2020…