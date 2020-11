Pourquoi plus de 2 ans après son rachat, Kapten devient Free Now

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

Intégrer le marché parisien des vélos électriques

Certains d’entre vous ont dû le remarquer, l’application de VTC Kapten est devenu Free Now. En effet, 2 ans après son rachat par Free Now, fruit d’un joint-venture entre Daimler et BMW, Kapten a finalement été transféré sur la technologie et l’application Free Now. Nous retracerons avec Sébastien Oebel ce rachat, les objectifs de cette migration et d’un point de vue plus général le secteur des VTC fortement touché par la crise. En plus des services de VTC, Free Now va proposer aux parisiens « d’accéder à des vélos électriques en libre service via l’application grâce à un partenariat avec l’entreprise finlandaise Bond Mobility. Objectif : atteindre 1 000 vélos disponibles en 2021 à Paris ». Un secteur pourtant déjà très concurrentiel.

Cap sur 2021 pour Blablacar

Joseph Postec s’est entretenu avec Nicolas Brusson, un des trois cofondateurs de la célèbre plateforme de co-voiturage Blablacar. Nous avons évoqué avec lui la suspension en novembre dernier de leur service de ligne d’autocar à longue distance Blablabus, anciennement OuiBus, que la société avait acquis en 2019. Nicolas Brussons s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet en ces termes : «On veut éviter de faire le yo-yo: relancer pour Noël, refermer début janvier ». Cette entrevue nous donne l’occasion de faire un point sur l’année écoulée et de mettre le focus sur les objectifs de l’entreprise pour 2021.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.