[FW 500] Le chatbot, outil majeur de la digitalisation du secteur RH ?

La digitalisation du secteur RH est un enjeu majeur pour les entreprises. Dans le domaine de l’automatisation des tâches administratives, l’entreprise française Les petits bots a développé des solutions d’IA conversationnelles pour améliorer la performance des entreprises et des organisations publiques. Concrètement, ses chatbots répondent aux collaborateurs, qui se posent le plus souvent les mêmes questions, notamment autour de la gestion des congés et des rémunérations des heures supplémentaires et des primes.

« Pour ce chatbot, nous insérons une base de connaissance RH, l’objectif étant qu’il soit capable de répondre aux questions des collaborateurs », explique Cyril De Sousa Cardoso, CEO des Petits bots. « Ensuite, nous le déployons sur des sites intranet des organisations, sur des applications mobiles ou des sites web. » Afin que chaque chatbot soit développé de manière sur-mesure, l’entreprise met à disposition des référents un back-office, qui leur permet d’administrer la base de connaissance selon les modalités de leur entreprise. Cette manœuvre ne nécessite pas de connaissances en informatique.

Un chatbot civique

Les petits bots développe deux produits: un chatbot RH pour les entreprises, baptisé Le petit Martin, et un chatbot civique, La petite Marianne, qui vise à améliorer les interactions entre citoyen et élus. « Ce chatbot vise à orienter le plus vite possible le citoyen vers les bonnes ressources, et ce 24/7 ».

Alors que les élections présidentielles approchent, les questions des citoyens, notamment sur l’organisation et les inscriptions sur les listes électorales, vont sans doute connaître une certaine augmentation. « La petite Marianne est un outil encore récent, qui commence à bien se développer depuis les dernières élections municipales et départementales. Suite à cela, beaucoup d’organisations de sont équipées pour répondre à des thématiques locales », commente Cyril De Sousa Cardoso. « On remarque une vraie appétence pour que le citoyen soit en prise plus directe avec l’information citoyenne de son territoire et pour remonter plus d’informations vers les organisations publiques et les élus. »

Retrouvez l’interview de Cyril De Sousa Cardoso, CEO des Petits bots :