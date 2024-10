Generare.bio lève 5 millions d’euros pour découvrir des médicaments grâce à l’ADN microbien

La biotech parisienne Generare.bio annonce avoir levé 5 millions d’euros pour accélérer le développement de sa plateforme de biosynthèse et de clonage, avec pour ambition de redéfinir la découverte de médicaments en exploitant les bactéries du sol. Cette levée de fonds, soutenue par des investisseurs tels que Teampact.ventures, Galion.Exe et VIVES Partners, marque une nouvelle étape pour l’entreprise, fondée en 2023 par Guillaume Vandenesch (CEO) et Vincent Libis (CSO), deux entrepreneurs aguerris.

Une nouvelle ère pour les produits naturels

Les produits naturels ont historiquement joué un rôle clé dans la découverte de médicaments. Plus de 500 médicaments, notamment des antibiotiques et des anticancéreux, proviennent de ressources naturelles comme les microbes. Cependant, les progrès dans ce domaine ont stagné au fil des ans. La plateforme de Generare s’attaque directement à cette impasse en rouvrant cette avenue avec une technologie qui exploite l’ADN microbien à une échelle inédite.

Le processus de shotgun cloning utilisé par Generare permet de fragmenter des milliers de génomes bactériens en millions de fragments, chacun étant analysé pour découvrir des molécules bioactives. Cette approche accélère la découverte de nouveaux composés en exprimant des centaines de clusters de gènes en parallèle, ce qui multiplie les chances de tomber sur une molécule prometteuse. « Nous débloquons le potentiel inexploité de la nature, » déclare Guillaume Vandenesch, CEO de Generare.bio. « En décryptant la complexité de l’ADN microbien, nous pouvons accélérer l’identification de nouvelles molécules bioactives à un rythme jamais vu auparavant. »

Willy Braun, partenaire chez Galion.Exe, complète : « Generare déverrouille un réservoir vaste et inexploité de molécules bactériennes, offrant un potentiel de rupture énorme dans la médecine, mais aussi dans d’autres secteurs comme la cosmétique et l’agriculture. Leur approche réduit drastiquement les coûts et accélère la découverte, rendant leur plateforme incontournable. »

Des résultats prometteurs et une plateforme révolutionnaire

En seulement quelques mois, Generare a déjà identifié plus de 100 molécules auparavant inconnues, dont certaines présentent un potentiel pour des applications dans les domaines des antibiotiques, des anticancéreux et des immunosuppresseurs. Grâce à une approche plus rapide et plus systématique que les méthodes traditionnelles, Generare espère multiplier les découvertes de médicaments issus de produits naturels, qui sont 100 fois plus susceptibles d’être approuvés que ceux découverts via la chimie classique.

« Les microbes contiennent une diversité chimique immense, avec 97% encore inexplorés », explique Vincent Libis, CSO de Generare.bio. « Notre plateforme exploite cette richesse pour ouvrir des horizons dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques et agricoles. »

Partenariats stratégiques et reconnaissance internationale

Generare ne fait pas cavalier seul. La startup a récemment signé un partenariat avec la biotech française Aurobac Therapeutics, afin d’accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments. L’entreprise a également été saluée par la communauté scientifique, notamment avec le prix i-Lab 2024, récompensant les projets deeptech les plus prometteurs en France, et le ERC Starting Grant octroyé à Vincent Libis, une distinction prestigieuse pour les recherches révolutionnaires.

Une levée de fonds pour industrialiser la découverte

La levée de fonds de 5 millions d’euros permettra à Generare de perfectionner ses technologies, d’étendre sa bibliothèque de données génétiques et de poser les bases de sa « usine de découverte ». En d’autres termes, l’entreprise ambitionne d’industrialiser son approche pour faire de la découverte de médicaments un processus à grande échelle, répétable et beaucoup plus efficace.

Outre la R&D, les fonds serviront à recruter de nouveaux talents, notamment dans les domaines de l’ingénierie et des laboratoires, pour renforcer les équipes à l’international.