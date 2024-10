Keysom : 4 millions d’euros pour redéfinir la conception des processeurs sur-mesure avec une approche no-code

Dans un contexte où l’optimisation énergétique et la personnalisation des puces électroniques sont au coeur du développement des nouveaux services exploitant l’IA, Keysom, une société deeptech française, veut s’imposer comme un acteur de rupture. La startup vient de boucler une levée de fonds de 4 millions d’euros, soutenue par French Tech Seed, géré pour le compte de l’État par Bpifrance, ainsi que IRDI Capital Investissement, Xplore by Épopée Gestion, et EuroBIM. Cette opération marque un tournant stratégique pour Keysom, qui ambitionne de transformer l’industrie des semi-conducteurs avec une plateforme no-code révolutionnaire.

Un marché en mutation : pourquoi la technologie no-code de Keysom est-elle une rupture attendue ?

Le marché mondial des semi-conducteurs, en pleine effervescence, fait face à plusieurs défis majeurs : la pénurie persistante de puces, une demande accrue et des coûts de production élevés. En parallèle, la nécessité de réduire la consommation énergétique des dispositifs électroniques devient pressante. Keysom propose une réponse à ces enjeux avec sa solution innovante, Keysom Studio, une plateforme qui permet aux industriels de concevoir des processeurs sur-mesure sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies.

Alors que les processeurs génériques « sur étagère » dominent encore largement l’industrie, ils se révèlent souvent inadaptés aux besoins spécifiques des entreprises, gaspillant jusqu’à 50% de leurs fonctionnalités inutilisées. La solution de Keysom repose sur une approche ultra-personnalisée, permettant d’ajuster les architectures de processeurs en fonction des besoins réels des utilisateurs, tout en optimisant la consommation énergétique et en réduisant les coûts.

“Notre logiciel permet d’explorer jusqu’à 12 millions de combinaisons de processeurs pour aboutir à des solutions optimisées, répondant aux enjeux de coût, de performance et d’efficacité énergétique.”, confie Luca Testa, co-fondateur et directeur des opérations de Keysom.

Keysom Studio : démocratiser la conception de processeurs personnalisés

L’outil Keysom Studio représente une véritable rupture technologique. Grâce à sa simplicité d’utilisation, les industriels peuvent désormais concevoir des processeurs sur-mesure sans avoir à constituer des équipes d’ingénieurs spécialisés. En quelques itérations rapides, il devient possible d’explorer, tester et optimiser une grande variété d’architectures complexes, répondant ainsi aux besoins spécifiques des secteurs tels que l’automobile, l’IoT ou encore les systèmes embarqués.

En supprimant la barrière technique qui ralentissait traditionnellement le développement des puces sur-mesure, Keysom facilite une transition vers une production plus agile et plus adaptée aux besoins modernes. Les gains pour les entreprises sont doubles : une meilleure efficacité énergétique et une réduction des coûts de production grâce à l’optimisation de l’utilisation des matières premières, comme le silicium.

“Dans un marché où les industriels sont contraints de surdimensionner leurs processeurs, générant ainsi des surcoûts et du gaspillage, nous apportons une solution écologique et économique grâce à la conception sur-mesure.”, précise Cyril Sagonero, président de Keysom.

Un tour de table stratégique pour une expansion internationale

Cette levée de fonds de 4 millions d’euros marque un jalon majeur pour Keysom, qui entend accélérer son développement à l’international et recruter de nouveaux talents, notamment dans le domaine de la R&D. En ciblant des marchés tels que l’Europe, les États-Unis, et l’Asie, Keysom souhaite se positionner en tant que leader dans la conception de processeurs sur-mesure, en répondant à la demande croissante d’optimisation et de personnalisation des puces.

Les fonds levés seront également utilisés pour étoffer l’équipe technique, renforcer l’innovation et continuer à améliorer les performances de la plateforme Keysom Studio. Cette expansion s’accompagne d’un soutien appuyé de partenaires institutionnels tels que Bpifrance, qui s’inscrit dans la démarche de France 2030, visant à renforcer la souveraineté technologique de la France.

L’impact environnemental : une innovation au service de la sobriété énergétique

L’une des contributions majeures de Keysom réside dans la réduction de l’empreinte environnementale des processeurs. En adaptant les architectures à des besoins précis, la solution réduit la quantité de silicium utilisée, diminue la consommation énergétique des puces, et simplifie les processus de fabrication.

Dans un contexte de transition écologique, où la demande pour des technologies plus respectueuses de l’environnement est forte, la solution de Keysom représente un atout stratégique. En réduisant le gaspillage et en optimisant les performances, elle répond à une des plus grandes préoccupations des industriels : concilier performance et durabilité.

“Réduire la surface de silicium par puce est un levier clé pour les industriels, surtout dans un contexte où la demande pour les semi-conducteurs explose. Notre approche permet d’allier compétitivité et responsabilité environnementale.”, conclu Luca Testa.