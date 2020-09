[GOOD MORNING Frenchweb] Catherine Barba : « J’ai la responsabilité de soutenir les femmes entrepreneures »

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Catherine Barba, business angel femme, revient sur son parcours, ses objectifs et ses choix d’investissement en tant que femme mais aussi sa vision sur la présence des femmes dans l’écosystème, avec un focus tout particuliers sur les États-Unis où elle a vécu.

Caroline Leroy, DRH de PayFit, aborde la politique de télétravail choisie par Payfit. L’entreprise a fait le choix de la liberté et la confiance avec ses collaborateurs comme pilier d’organisation avec notamment la possibilité pour les salariés de vivre près de six mois à l’étranger.

Chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui: les clefs pour passer au numérique en 1 semaine avec une présence en ligne pour une TPE et les secrets des artisans à succès sur Internet.

