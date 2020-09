[GOOD MORNING Frenchweb] Soraya Jaber : « Je ne me sentais pas légitime en tant que femme CEO aussi jeune »

Découvrez l’Episode 2 du podcast L’Audace, réalisé en partenariat avec la French Tech, afin de vous faire découvrir des clefs pour accueillir, financer, manager et encourager des talents au profil atypique. Rencontre avec Ihab Mokayed, syrien et réfugié politique en France, fondateur de Blank, une plateforme de mode promouvant les marques plus responsables. Il nous raconte son histoire de la Syrie jusqu’à Paris.

Nous avons également rencontré Soraya Jaber. A 25 ans, elle est CEO d’une entreprise de 30 personnes. Elle a fondé Minsar, une plateforme utilisant la réalité augmentée pour promouvoir l’art et la culture, à seulement 19 alors qu’elle était en licence d’art. Elle nous partage son parcours.

