Gorgias lève 25 millions de dollars auprès de Sapphire Ventures, Alven, Amplify, CRV et SaaStr

Fondé en 2015 par Romain Lapeyre et Alex Plugaru, Gorgias souhaite rendre le service client des e-commerçants plus performant et plus personnalisé grâce à une application de support. L’entreprise lève aujourd’hui, en série B, 25 millions de dollars auprès de Sapphire Ventures, Alven, Amplify, CRV et SaaStr.

Romain Lapeyre, président de Gorgias, revient avec nous sur cette levée de fonds, ses objectifs mais aussi sur son regard sur le secteur du e-commerce qui est en pleine explosion. « Nous avons beaucoup accéléré en 2020. Nous sommes passés de 30 à 110 salariés et de 1500 à 5000 clients », met-il en avant.

Gorgias avait déjà levé 14 millions en novembre 2019 auprès de Flex Capital, SaaStr, Alven, CRV, Amplify Partners et Eric Yuan. « Nous n’avons pas beaucoup dépensé de ces 14 millions. Nous n’avions pas prévu de lever des fonds cette année. Mais en septembre 2020, de plus en plus d’investisseurs se sont intéressés au e-commerce. Nous avons alors étudié la possibilité de lever maintenant vu que le marché est excellent. Il vaut mieux lever quand nous n’en avons pas besoin pour avoir une position de négociation intéressante » , explique Romain Lapeyre.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Romain Lapeyre, président de Gorgias :

L’objectif de cette levée de fonds est d’optimiser leur technologie pour répondre de manière performante aux clients. Présent à Belgrade, Paris, Charlotte, Toronto, San Francisco et Sydney, Gorgias souhaite doubler ses effectifs en 2021 pour atteindre les 200 salariés. « 70 % de nos clients sont en Amérique du Nord, 20% en Europe et 10% en Australie et Nouvelle-Zélande », explique le fondateur.

Amazon, la référence en service client

Amazon reste le leader incontesté en termes de e-commerce, notamment pour la qualité de son service client. « Amazon représente la référence en termes de service client en Amérique du Nord et en Europe. Mais nous remarquons une évolution dans les attentes des utilisateurs. Un transfert est en train de se produire vers le chat et les outils de messagerie pour contacter l’entreprise, au lieu des emails », décrit Romain Lapeyre.