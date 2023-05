Greg Brockman : de STRIPE à OPEN AI, le CTO le moins diplômé de la vallée

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Greg Brockman est le co-fondateur et directeur technique (CTO) du laboratoire de recherche en intelligence artificielle OpenAI. Financé par Elon Musk, Sam Altman et Reid Hoffman, ce laboratoire mène des recherches sur l’apprentissage profond et développe une intelligence artificielle amicale (friendly AI).

Brockman est né et a grandi à Thompson, dans le Dakota du Nord. Ses parents sont des médecins à l’Altru Health System. Il a fréquenté le lycée Red River, où il a montré un intérêt précoce pour les mathématiques, la chimie et l’informatique. Il a remporté une médaille d’argent pour l’équipe américaine lors de l’Olympiade internationale de chimie en 2006, qui s’est tenue à Gyeongsan, en Corée du Sud. En 2007, il a participé au concours national de sciences pré-universitaires Intel Science Talent Search, devenant le premier finaliste en provenance du Dakota du Nord depuis 1973.

Brockman s’inscrit à Harvard en 2008 avec l’intention de faire une double majeure en mathématiques et en informatique. Cependant, un an plus tard, il abandonne Harvard et part étudier au Massachusetts Institute of Technology (MIT), avant d’abandonner également en 2010.

Brockman rejoint la startup Stripe, fondée par son camarade de classe au MIT, Patrick Collison, et le frère de ce dernier, John Collison. Stripe développe des logiciels de traitement des paiements et des interfaces de programmation (API) pour les sites web et les applications mobiles. Brockman travaille en tant qu’ingénieur fondateur et devient le premier CTO de Stripe en 2013.

Brockman a publiquement soutenu l’investissement de Stripe dans la crypto-monnaie Stellar, et a contribué à porter la valorisation de Stripe à 3,5 milliards de dollars d’ici décembre 2014. En mai 2015, il quitte Stripe pour se consacrer à des projets d’intelligence artificielle indépendants.

En décembre 2015, en collaboration avec Elon Musk et Sam Altman, Brockman a co-fondé le laboratoire de recherche à but non lucratif OpenAI. Ce laboratoire vise à créer une IA sûre et autonome.

En tant que CTO de l’entreprise, Brockman recrute l’équipe fondatrice d’OpenAI et a dirigé plusieurs projets de recherche. En avril 2016, l’entreprise a lancé la version bêta d’OpenAI Gym, une plateforme publique permettant de développer et de comparer des algorithmes d’apprentissage par renforcement. OpenAI Gym, basé sur le langage de programmation Python, permet aux chercheurs de reproduire et d’étendre leurs travaux précédents sur l’apprentissage automatique.

En 2017, OpenAI entraîne un bot Dota 2 autonome, qui a battu le joueur professionnel ukrainien Danil Ishutin lors d’un match en direct lors de The International 2017. Après le match, Brockman explique que l’entreprise avait développé le bot en utilisant la méthodologie de l’apprentissage par renforcement. L’IA avait appris en jouant contre elle-même en temps réel avant le match et était récompensée pour des actions telles que l’élimination d’un ennemi et la prise d’objectifs sur la carte.

En 2018, l’entreprise a développé le projet OpenAI Five, créant une équipe complète de cinq bots curatés par OpenAI. Bien que les OpenAI Five aient perdu deux matchs contre des équipes professionnelles lors de The International 2018, les bots ont réussi à battre une équipe de champions du monde lors d’un match en temps réel en 2019. Par la suite, Brockman a déclaré que de nombreux joueurs professionnels avaient adopté le style de jeu plus agressif des bots, privilégiant les gains à court terme lors de matchs avec des durées de jeu fixes.

De 2018 à 2021, Brockman a participé à la création d’une série de modèles de langage génératifs appelés « generative pre-training » (GPT). Ces modèles utilisent l’apprentissage profond pour traduire, résumer des passages et produire des textes similaires à ceux rédigés par des humains. En juillet 2021, OpenAI a publié Codex, un modèle génératif pour la programmation. Basé sur le moteur linguistique GPT-3 d’OpenAI, le modèle peut programmer automatiquement des pages web, des applications et des jeux simples. Lors de la démonstration de Codex, Brockman déclare que le modèle visait à simplifier la tâche de programmation pour les programmeurs en leur permettant de se concentrer davantage sur « avoir une vision et la diviser en parties, puis créer réellement du code ».

Brockman est un business angel actif. il a investi dans plus de 20 startups, dont un outil de recherche inter-applications développé par Command E, ainsi que des robots de livraison pour Grubhub | Eat24.