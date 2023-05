META entraîne son IA sur la Bible et le Nouveau testament

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Meta a développé des modèles d’intelligence artificielle capables de reconnaître et de générer de la parole pour plus de 1 000 langues. Ses modèles sont disponibles au public via GitHub.

Il existe environ 7 000 langues dans le monde, mais les modèles de reconnaissance de parole existants en couvrent de manière exhaustive qu’une centaine Cela s’explique par le fait que ces modèles nécessitent généralement d’énormes quantités de données d’entraînement étiquetées, qui ne sont disponibles que pour un petit nombre de langues, comme l’anglais, l’espagnol et le chinois.

Les chercheurs de Meta ont contourné ce problème en réentraînant un modèle d’intelligence artificielle existant développé par l’entreprise en 2020, capable d’apprendre les modèles de parole à partir d’audio sans nécessiter de grandes quantités de données étiquetées, telles que des transcriptions.

Ils l’ont entraîné sur deux nouveaux ensembles de données : l’un contenant des enregistrements audio du Nouveau Testament de la Bible du Nouveau Testament et ce dans 3 809 langues.

IAmen!

A LIRE

Comme 130 000 professionnels du numérique, recevez en exclusivité chaque matin le Good Morning FRENCHWEB en Comme 130 000 professionnels du numérique, recevez en exclusivité chaque matin le Good Morning FRENCHWEB en rejoignant notre communauté.

BREAKING NEWS:

TikTok concentre ses efforts de commerce électronique sur les marchés les plus porteurs.

TikTok procède à une restructuration de son activité de commerce électronique afin de se concentrer sur les marchés où le service a déjà été lancé, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Asie du Sud-Est. Cette décision stratégique vise à capitaliser sur le succès de TikTok dans ces régions clés et à renforcer sa présence sur le marché. TikTok veut maximiser ses opportunités de croissance et réduire ses coûts de développements sur des marchés moins performants.

Superintelligence : une IA pas comme les autres

Sam Altman, fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, le CTO d’Open AI, et Ilya Sutskever, chef scientifique de la startup, ont ensemble rédigé un texte sur l’avenir de l’intelligence artificielle dite superintelligente. Ils prévoient qu’au cours de la prochaine décennie, l’IA surpassera les compétences expertes dans la majorité des domaines et aura une productivité inégalée. Toutefois ils soulignent que le potentiel de la superintelligence, tant en termes de bénéfices que de risques, est comparable à celui d’autres technologies auxquelles l’humanité a dû faire face par le passé, comme l’énergie nucléaire et la biologie synthétique.

Le couple détonnant de l’IA x Réseaux sociaux

Une photographie falsifiée d’une explosion près du Pentagone a circulé en masse sur les réseaux sociaux, entrainant une réaction immédiate des marchés financiers américains. Le S&P 500 a ainsi enregistré une baisse de 0,3% à 10 heures, heure de New York, correspondant au pic de diffusion de la fausse information. Ce phénomène inédit, impactant directement le marché à partir d’une image générée par intelligence artificielle (IA), pose la question cruciale de la vulnérabilité de nos institutions financières face à ces nouvelles technologies.

L’image en question, diffusée initialement sur Facebook, prétendait montrer un important panache de fumée près du siège du département de la Défense américain, situé en Virginie. Rapidement, la fausse information s’est propagée sur Twitter, touchant des millions d’abonnés à travers des comptes influents, tels que le réseau d’information contrôlé par l’État russe, RT, et le site d’information financière ZeroHedge.

Une fois la supercherie dévoilée, les indices boursiers ont rapidement rebondi. Cet incident souligne l’impact déstabilisateur de l’IA sur les institutions financières. Les fausses informations, amplifiées par la puissance de l’IA, peuvent engendrer des mouvements de panique et perturber l’équilibre fragile des marchés financiers.

Les institutions financières doivent être prêtes à faire face à ces nouvelles formes de risques pour assurer la stabilité et l’intégrité des marchés financiers. A défaut de solutions technologiques efficientes, le rôle des plateformes telles que Twitter ou Facebook va devoir évoluer pour empécher la diffusion de tels messages, les régulateurs ne devraient pas tarder à mettre sous pressions les protagonistes.

LA STARTUP A SUIVRE:

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

CHALO, basée à Mumbai, qui propose aux exploitants de bus des paiements en ligne et un suivi en temps réel des trajets, a levé 45 millions de dollars lors de sa série D, dirigée par Avataar Ventures, ainsi que 12 millions de dollars de dettes.

FIRMBASE, une start-up proposant une plateforme de planification financière et d’analyse pour les start-ups (sur le même modèle que PIGMENT), a levé 12 millions de dollars lors d’un tour d’amorçage dirigé par S Capital, avec la participation de Meron Capital et de nombreux business angels

FW MARKET

ZOOM annonce une augmentation de 3 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 1,11 milliard de dollars. La chute du nombre d’utilisateurs post pandemie se stabilise, les ventes en ligne devraient être d’environ 480 millions pour le trimestre et devraient rester sur cette ligne pour les trimestres suivants. Coté grands comptes, le nombre de clients contribuant plus de 100 000 dollars annuellement a connu une hausse d’environ 23 % par rapport à l’année précédente.

Selon des sources, l’investisseur activiste TCS Capital, détenteur de plus de 4 % des actions ordinaires de YELP, exhorte le site de recommandations à explorer des alternatives stratégiques, y compris une vente. Cette pression de la part de TCS Capital met en évidence les préoccupations concernant la performance et la rentabilité de Yelp, incitant l’entreprise à envisager des options pour maximiser la valeur pour ses actionnaires. Cette demande soulève des interrogations quant à l’avenir de Yelp et à la possibilité d’un changement majeur dans sa structure ou sa propriété.

18 résolutions d’actionnaires seront à l’étude lors de l’assemblée annuelle d’AMAZON cette semaine, exhortant l’entreprise à divulguer davantage d’informations sur le traitement de ses employés et à lier plus étroitement la rémunération des dirigeants à leurs performances.

Les résultats financiers à suivre cette semaine: XIAOMI, NVIDIA, SNOWFLAKE et UIPATH

MOUVEMENTS avec le soutien d’ALTAIDE, le cabinet de recrutement du digital

Adrien Lepage est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP)

est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP) Julien Maquaire occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School.

A ne pas manquer dès demain MICROSOFT BUILD en direct de Seattle

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.