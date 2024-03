GROUPE POSITIVE / ZENCHEF / Investissements Tech et industriels en France

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

đŸ’¶ Accenture investit 1 milliard de dollars dans l’IA en acquĂ©rant Udacity

Dans une dĂ©marche stratĂ©gique, ACCENTURE rĂ©alise l’acquisition d’UDACITY, plateforme renommĂ©e d’apprentissage en ligne (21 millions d’apprenants inscrits dans 195 pays) avec un investissement massif de 1 milliard de dollars sur 3 ans pour renforcer les compĂ©tences en IA.

Par cette double action, Accenture lance également sa nouvelle plateforme LearnVantage, destinée à offrir des formations Tech avancées, notamment en IA, data science et cybersécurité, à ses clients.

Cette initiative intervient en rĂ©ponse au dĂ©fi croissant des entreprises face Ă la pĂ©nurie de compĂ©tences informatiques, avec 51 % d’entre elles ressentant dĂ©jĂ les impacts nĂ©gatifs. Udacity, avec ses plus de 230 salariĂ©s, va intĂ©grer l’écosystĂšme d’Accenture pour soutenir le dĂ©veloppement de LearnVantage, qui bĂ©nĂ©ficiera Ă©galement du soutien de partenaires tels qu’AWS, Google Cloud et Microsoft.

L’Europe et l’IA : c’est compliquĂ©

đŸ–„ïž NVIDIA, leader mondial des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle, n’a pas indiquĂ© ses revenus en Europe dans son dernier rapport annuel, soulignant ainsi en filigrane les difficultĂ©s technologiques du vieux continent. L’investissement europĂ©en en recherche et dĂ©veloppement technologique reprĂ©sente seulement un cinquiĂšme de celui des États-Unis et la moitiĂ© de celui de la Chine, avec un investissement en IA environ 50 fois infĂ©rieur Ă celui des États-Unis.

Ce dĂ©calage s’explique en partie par les coĂ»ts Ă©levĂ©s et la lenteur des restructurations en Europe, comparativement aux États-Unis oĂč des entreprises comme Microsoft et Meta ont rapidement rĂ©agi aux innovations en IA en rĂ©duisant leurs effectifs et en augmentant significativement leurs investissements dans ce domaine. En Europe, des leaders technologiques tels que Nokia, SAP et Ericsson peinent Ă s’adapter rapidement en raison de rĂ©glementations du travail contraignantes, ce qui entrave leur capacitĂ© Ă investir massivement en IA. Cette situation, exacerbĂ©e par des coĂ»ts d’adaptation nettement supĂ©rieurs, met en Ă©vidence un problĂšme spĂ©cifique au secteur Tech europĂ©en.

đŸœïž Zenchef absorbe Tablebooker

ZENCHEF, entreprise française spĂ©cialisĂ©e dans la rĂ©servation de restaurants, acquiert TABLEBOOKER, rĂ©fĂ©rence belge de la rĂ©servation en ligne. Cette fusion, appuyĂ©e par PSG Equity, s’inscrit dans l’ambition de Zenchef de devenir la premiĂšre plateforme europĂ©enne de rĂ©servation de restaurants sans commission. Ce sont dĂ©sormais 19 000 restaurants sont rĂ©fĂ©rencĂ©s par Zenchef pour 6,2 millions de rĂ©servations mensuelles. L’arrivĂ©e de Tablebooker, sous la houlette de Paul Slootmans qui devient vice-prĂ©sident des ventes pour la Belgique et le Luxembourg, enrichit Zenchef d’une expertise locale.

đŸ’» Les startups en IA en plein boom

En 2024, le secteur des STARTUPS spĂ©cialisĂ©es en IA connaĂźt une dynamique de financement impressionnante, avec 5,7 milliards de dollars rĂ©coltĂ©s Ă ce jour (selon Stocklytics), marquant une hausse de prĂšs de 40 % par rapport au premier trimestre 2023. Cet Ă©lan s’inscrit dans un contexte oĂč le marchĂ© de l’IA, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre 305 milliards de dollars cette annĂ©e, continue de sĂ©duire les investisseurs en capital-risque.

MalgrĂ© une rĂ©duction du nombre de tours de financement, les startups en IA ont rĂ©ussi Ă lever davantage de fonds, tĂ©moignant d’un intĂ©rĂȘt accru pour des projets plus matures et prometteurs. Avec un financement total s’élevant Ă 173,5 milliards de dollars, les startups amĂ©ricaines dominent ce secteur, suivies par les entreprises asiatiques et europĂ©ennes. Les jeunes pousses centrĂ©es sur l’apprentissage automatique se distinguent particuliĂšrement, captant la majoritĂ© des investissements.

đŸȘ™ Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets

BITCOIN a dĂ©passĂ© le seuil de 69 200 dollars, renouant ainsi avec les niveaux de novembre 2021, suite Ă l’autorisation des ETF Ă la rĂ©plication physique aux États-Unis et Ă l’anticipation du prochain halving en avril. Cette envolĂ©e, de 67 % depuis le 23 janvier, surpasse largement les performances du Nasdaq Composite.L’introduction des ETF spot par d’importants gestionnaires d’actifs a contribuĂ© Ă une collecte record de 50 milliards de dollars en moins de 2 mois. Par ailleurs, Microstrategy continue d’investir massivement dans le Bitcoin, renforçant sa position en tant qu’acteur majeur du marchĂ© des cryptomonnaies.

🏭 Association industrielle

SOFYNE ACTIVE TECHNOLOGY, entreprise lyonnaise spĂ©cialisĂ©e dans la transformation digitale industrielle depuis 2005, franchit une Ă©tape dĂ©cisive en s’associant avec WATERLAND PRIVATE EQUITY. Ce partenariat vise Ă accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de Sofyne, dĂ©jĂ prĂ©sent dans plusieurs pays europĂ©ens et reconnu pour son expertise en intĂ©gration de systĂšmes MES (Manufacturing Execution Systems) et PLM (Product Lifecycle Management). Avec le soutien de Waterland (groupe europĂ©en indĂ©pendant d’investissement en capital-investissement, gĂ©rant actuellement plus de 14 milliards d’EUR d’engagements d’investisseurs), Sofyne compte intensifier sa croissance, tant organique qu’externe, et Ă©tendre davantage son influence Ă l’international, tout en prĂ©servant la qualitĂ© de ses services.

Investissements Tech et industriels en France

Dans un contexte international fluctuant, la France se distingue par son attractivitĂ© pour les investisseurs Ă©trangers, en particulier dans la Tech et l’industrie souligne BUSINESS FRANCE dans son bilan annuel. En 2023, le pays a enregistrĂ© 1 815 dĂ©cisions d’investissement avec la crĂ©ation ou le maintien de 59 254 emplois sur 3 ans. Notablement, 112 de ces investissements, issus de 56 pays diffĂ©rents, se concentrent sur la dĂ©carbonation, la digitalisation et le renforcement des partenariats Tech, avec une forte dominante innovation.

Ces projets, en particulier ceux provenant des États-Unis, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, jouent un rĂŽle crucial dans la revitalisation des communes de moins de 20 000 habitants, oĂč 49 % des initiatives et 73 % des projets industriels s’implantent.

Cybersécurité : des tendances de fond porteuses

L’Ă©volution rĂ©cente du marchĂ© de la CYBERSÉCURITÉ est marquĂ©e par des tendances de fond significatives, stimulĂ©es par la crise sanitaire et les politiques de relocalisation de production, notamment aux États-Unis et en Europe. Ces changements induisent une augmentation de l’automatisation et, par consĂ©quent, une sensibilitĂ© accrue aux risques cyber. La cyber devient ainsi une thĂ©matique d’investissement de plus en plus pertinente, touchant un large Ă©ventail de secteurs. L’augmentation des cyberattaques et la reconnaissance accrue de l’insĂ©curitĂ© cyber par des instances internationales soulignent l’importance croissante de ce secteur. Les performances des valeurs liĂ©es Ă la cybersĂ©curitĂ© dĂ©passent celles d’indices majeurs comme le Nasdaq, reflĂ©tant une croissance d’activitĂ© robuste.

De plus, la croissance prĂ©vue des bĂ©nĂ©fices par action dans ce secteur est supĂ©rieure Ă la moyenne, malgrĂ© des valorisations Ă©levĂ©es. L’intelligence artificielle, en tant que technologie complĂ©mentaire Ă la robotisation, est perçue comme un potentiel relais de croissance, touchant toutes les industries et nĂ©cessitant des investissements en cybersĂ©curitĂ© pour limiter les risques associĂ©s. La rĂ©gulation, bien qu’elle puisse reprĂ©senter une contrainte, semble, dans le domaine de l’IA et de la cybersĂ©curitĂ©, plus susceptible de gĂ©nĂ©rer des opportunitĂ©s que des obstacles.

đŸ€Â Groupe Positive : 5 acquisitions clĂ©s en 2023

En 2023, GROUPE POSITIVE a marquĂ© le paysage du marketing digital avec 5 acquisitions majeures, dont UserCom, et a gĂ©nĂ©rĂ© 44 millions d’EUR de chiffre d’affaires, se rapprochant de son objectif de devenir le leader europĂ©en du secteur d’ici 2026. Avec l’introduction de Sarbacane Suite et l’arrivĂ©e de nouveaux dirigeants tels que Christophe ÉblĂ© au poste de CTO, le groupe affirme sa dynamique de croissance. Fort de 300 collaborateurs et 30 000 clients, Groupe Positive prĂ©voit une annĂ©e 2024 axĂ©e sur l’innovation et l’intĂ©gration des expertises au sein de son Ă©cosystĂšme, tout en restant ouvert Ă de nouvelles acquisitions.

📈 SUPERMICRO bĂ©nĂ©ficie de l’essor de l’intelligence artificielle et intĂšgre l’indice S&P 500 suite Ă une croissance exceptionnelle de son action, qui a augmentĂ© de plus de 20 fois au cours des deux derniĂšres annĂ©es et de plus de 200% en 2024. Cette performance a propulsĂ© sa capitalisation boursiĂšre au-delĂ des 50 milliards de dollars.

HPE a annoncĂ© une baisse de 14 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, s’Ă©tablissant Ă 6,76 milliards de dollars.

DELL a annoncĂ© Ă©galement une baisse de son chiffre d’affaires de 11 % pour le quatriĂšme trimestre, s’Ă©levant Ă 22,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de sa division Client a diminuĂ© de 12 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars, tandis que les revenus de l’Infrastructure ont baissĂ© de 6 %, s’Ă©tablissant Ă 9,3 milliards de dollars. L’action DELL a nĂ©anmoins eu une hausse de plus de 15 % Ă la cloture.

Le PDG d’UBER, Dara Khosrowshahi, a reçu des action avec options d’achat d’actions d’une valeur d’environ 136 millions de dollars pour avoir atteint l’un des objectifs fixĂ©s par son board, qui Ă©tait que l’entreprise atteigne une valorisation de 120 milliards de dollars.