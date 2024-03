Accord sur la loi sur les travailleurs des plateformes, sans Paris et Berlin / Des attaques informatiques d’une « intensité inédite » contre plusieurs ministères

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Catherine PETIT (Les Clés du Digital), Marc SIMONCINI (ANGEL, DAPHNI), Davy TEISSIER (FURIOUS SQUAD)

🚀 L’IA dans le marketing est-il un investissement rentable ? Pour en savoir plus, retrouvez notre partenaire BREVO au One to One RETAIL ECOMMERCE 2024

→ Brevo Lounge – Forum 0 les 12, 13 et 14 mars à Monaco

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

🔥 qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

UE: accord sur la loi sur les travailleurs des plateformes, sans Paris et Berlin

Un accord politique a été trouvé lundi par les pays de l’UE, sans la France et l’Allemagne, sur une législation européenne destinée à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo, a annoncé la présidence belge du Conseil de l’UE.

« De meilleures conditions de travail pour les livreurs de repas à domicile! Les ministres viennent d’approuver le texte de compromis sur la directive relative aux travailleurs des plateformes », a indiqué cette source sur X, à l’issue d’une réunion à Bruxelles.

Le ministre belge du Travail Pierre-Yves Dermagne s’est félicité d’un « accord européen solide soutenu par 25 Etats membres pour faire sortir les 28 millions de travailleurs des plateformes de la zone grise dans laquelle ils évoluent ». Selon son porte-parole, l’accord s’est fait sans la France et l’Allemagne.

Le représentant permanent adjoint de la France auprès de l’UE, Cyril Piquemal, a réclamé comme préalable à un éventuel vote positif de son pays des éclaircissements de la part de la Commission européenne, notamment sur le fait qu’il n’y aurait pas de requalification « automatique » des travailleurs des plateformes en salariés.

La directive, telle que proposée par la Commission européenne fin 2021, visait à requalifier comme salariés de nombreuses personnes, livreurs de repas ou chauffeurs de VTC indépendants, afin de renforcer leur protection sociale. Elle devait aussi harmoniser les critères de cette requalification à l’échelle européenne.

Le ministre allemand du Travail Hubertus Heil a pour sa part indiqué lors de la réunion qu’il devait s’abstenir sur le texte. Une attitude due à l’opposition des libéraux allemands, membres de la coalition au pouvoir.

Le Parlement européen et les Vingt-Sept avaient annoncé en décembre avoir trouvé un accord politique sur la directive. Mais ce compromis avait été critiqué par plusieurs pays, dont la France, et son adoption n’avait pas trouvé de majorité lors d’une réunion des ambassadeurs de l’UE neuf jours plus tard.

Le texte de compromis devra encore faire l’objet d’une adoption formelle par les Vingt-Sept et par le Parlement européen.

Des attaques informatiques d’une « intensité inédite » contre plusieurs ministères

Plusieurs ministères font l’objet depuis dimanche soir d’attaques informatiques d’une « intensité inédite », selon le gouvernement, une cyberattaque revendiquée par différents groupes de hackers réputés prorusses. « De nombreux services ministériels ont ainsi été ciblés », ont confirmé les services du Premier ministre. « A ce stade, l’impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l’accès aux sites de l’Etat rétabli », a-t-on ajouté.

Sur Telegram, plusieurs groupes de hackers ont revendiqué ces attaques visant ministères ou administrations françaises. Parmi eux, « Anonymous Sudan » qui soutient la Russie et plusieurs causes islamistes.

Selon le site spécialisé Numerama, les motivations concrètes d’Anonymous Sudan « ne sont pas claires ». Mais ce groupe, qui communique en arabe et en russe, est « apparu dans le paysage cyber en ciblant les ennemis désignés par Moscou ».

Ces pirates affirment avoir mené une « cyberattaque massive », ciblant des services du Premier ministre, les ministères de l’Economie, de la Transition écologique, de la Santé ou de la Culture, ainsi qu’une longue série de sites internet, du Conseil d’Etat jusqu’aux journées du Patrimoine.

Cette revendication a été jugée « crédible » par une source proche de l’enquête contactée par l’AFP, tandis qu’une autre source sécuritaire invite à la prudence.

Les groupes ayant revendiqué l’attaque sont « réputés prorusses », a ajouté la source proche de l’enquête. Parmi ces groupes, il y a « sans doute de la revendication d’opportunité », a-t-elle poursuivi.

Les attaques ont été menées par « déni de service » (DDoS), une méthode qui consiste à faire tomber en panne un service en le submergeant de requêtes.

« Depuis hier soir (dimanche), plusieurs services de l’Etat font l’objet d’attaques informatiques dont les modalités techniques sont classiques mais l’intensité inédite », ont dit les services du Premier ministre.

Matignon a indiqué qu’une cellule de crise avait été activée « pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques ».

« Les équipes mobilisées de la DINUM (direction interministérielle du numérique) et de l’ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) continuent à mettre en œuvre des mesures de filtrage jusqu’à la fin de ces attaques », ont précisé les services du Premier ministre.

Elon Musk va mettre en libre accès le programme de son chatbot Grok sur fond de conflit avec OPEN AI.

Elon Musk a annoncé lundi que sa start-up xAI allait mettre cette semaine en libre accès (« open source ») le programme informatique sur lequel est basé son interface d’intelligence artificielle (IA) générative Grok. La décision a été interprétée par beaucoup d’observateurs comme un nouveau coup porté à OpenAI, la start-up qu’il a co-fondée avant de la quitter en 2018.

Elon Musk a saisi, début mars, la justice californienne pour violation des statuts d’OpenAI par ses dirigeants. Les avocats d’Elon Musk font notamment valoir qu’OpenAI a « (rompu) le contrat initial » en refusant de publier le code de son dernier modèle de langage, GPT-4.

Pour OpenAI, les poursuites d’Elon Musk et sa défense de l' »open source » témoignent de sa rancœur après son départ de l’entreprise. « Voyant les avancées technologiques remarquables accomplies par OpenAI, Musk veut désormais ce succès pour lui-même », argumente l’entreprise dans un document judiciaire.

« Musk proclame mener ces poursuites au nom de l’humanité alors que la vérité est (…) qu’il les mène pour promouvoir ses propres intérêts commerciaux », ajoute OpenAI.

Elon Musk a officialisé la création de xAI début juillet, après avoir recruté des informaticiens passés par OpenAI, Google, Microsoft ou Tesla.

Le fossé numérique est l’un « des plus grands défis de notre génération », selon l’ONU

Doreen Bogdan-Martin est la première femme à diriger l’agence des télécommunications de l’ONU et si elle craint les dérives de l’intelligence artificielle, ce qui l’empêche de dormir ce sont les milliards de personnes qui sont du mauvais côté du fossé numérique.

L’Union internationale des télécommunications (UIT), dont elle a pris les rênes il y a près d’un an et demi, estime qu’environ 2,6 milliards de personnes sont privés d’accès à la technologie numérique. « Ils ne se sont jamais connectés à internet », a lancé Mme Bogdan-Martin, lors d’un rare point de presse à Genève. C’est, dit-elle, « ce qui m’empêche de dormir la nuit, … parce que si vous ne faites pas partie du monde numérique, alors vous ne faites pas partie du monde de l’IA (intelligence artificielle Ndlr) ». Pour elle, « c’est vraiment l’un des plus grands défis de notre génération ».

L’ONU veut lever 100 milliards de dollars d’ici 2026 pour réduire l’écart entre les nantis du numérique et ceux qui en sont privés. Mais Mme Bogdan-Martin a averti qu’il faudrait plus de quatre fois ce montant pour arriver à véritablement combler le fossé. L’écart déjà béant se fera sentir de plus en plus intensément avec la diffusion rapide de la technologie de l’IA générative en constante évolution.

+ EXPERIENCES

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Cartes d’entreprises, notes de frais, factures fournisseurs, multi-entités… PAYHAWK est la solution tout-en-un pour la gestion des dépenses d’entreprise. Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance en leur permettant de mieux contrôler les frais professionnels.

La plateforme est pensée pour une utilisation agile grâce à des fonctionnalités telles que l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le frenchcalcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

Vous êtes CFO et souhaitez vous affranchir de vos tâches manuelles et chronophages ? Cliquez ici.

PAYHAWK a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

AIRBNB a annoncé interdire l’utilisation de caméras de surveillance à l’intérieur des logements loués sur sa plateforme afin de protéger la vie privée des clients. Cette décision, prenant effet le 30 avril, intervient après des plaintes de clients ayant découvert des caméras cachées. Toutefois, les dispositifs comme les sonnettes avec caméra restent autorisés, avec des règles renforcées concernant les caméras extérieures. COVARIANT, fabricant de robots alimentés par l’IA, présente le RFM-1, un modèle d’IA qui analyse les lois de la physique, pourrait réduire les besoins de programmation nécessaires pour développer des robots de plus en plus agiles. Lancée par Julien Zerbib en juillet 2021, UNLIMITD présente aujourd’hui Unlimitd Marketplace, une solution de financement personnalisée destinée aux revendeurs sur les places de marché. Cette offre, qui est dans un premier temps disponible uniquement sur Amazon, vise à accélérer la conversion des ventes en revenus, améliorant ainsi la gestion de trésorerie pour les vendeurs. SAMSUNG et SK Hynix conservent leurs machines de fabrication de puces d’occasion au lieu de les vendre, par crainte de violer les contrôles à l’exportation et les sanctions imposées par les États-Unis. Face aux plaintes, GOOGLE supprime les URL de vidéos pornographiques deepfake non consenties, tandis que des experts exhortent la firme à exclure entièrement les principaux sites de deepfake de ses résultats de recherche. META porte plainte contre son ancien vice-président, Dipinder Singh Khurana, pour avoir prétendument dérobé des documents concernant les salaires des employés et des contrats privés avant de rejoindre une startup spécialisée dans l’IA. + LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

📡 Le gendarme des assurances demande la clarification des contrats sur les risques cyber L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) demande lundi aux assureurs de clarifier les clauses de leurs contrats concernant le remboursement des risques cyber comme les rançongiciels, ou les dégâts causés par un logiciel malveillant. Après une première enquête sur l’assurance des risques cyber en 2018, qui avait mis en évidence l’existence de « couvertures implicites », c’est-à-dire où l’identification de ces garanties « n’était pas systématique » et « l’incertitude sur l’existence et l’étendue de la couverture » faisait courir un risque financier à la fois aux assureurs et aux assurés, le gendarme des banques et des assurances « appelle les assureurs à poursuivre leurs efforts pour clarifier la couverture du risque cyber dans les contrats ». Elle appelle à « la mise en place de démarches de modification des contrats concernés », notamment dans ceux qui ne sont pas entièrement dédiés à la couverture de ce risque. Car certains organismes interrogés ne paraissent pas encore en mesure de « quantifier exhaustivement le risque porté par les couvertures cyber des contrats qui ne sont pas entièrement dédiés à la couverture de ce risque », indique l’ACPR. L’ACPR demande ainsi « à ceux qui ne l’auraient pas encore fait », « l’identification de l’ensemble des couvertures cyber et, le cas échéant, la clarification des clauses contractuelles » afin d’éliminer toute « ambiguïté juridique ». L’Autorité, adossée à la Banque de France, demande également « la vérification que le maintien de couvertures implicites représente un risque maîtrisé ». En France, 546 enquêtes concernant des attaques aux rançongiciels ont été ouvertes en 2023, soit 30% de hausse par rapport à 2022, selon le parquet de Paris qui a compétence nationale. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

♻️ Les consommateurs français et l’environnement : entre préoccupations et réalités d’achat Selon une enquête récente de FORRESTER, 45 % des adultes français en ligne désirent en savoir plus sur l’impact écologique de leurs achats, mais seulement 32 % accordent plus d’importance à la durabilité qu’à la commodité. Bien que 54 % jugent les marques peu fiables dans leurs déclarations environnementales, 38 % sont fortement influencés par les entreprises limitant les déchets et 27 % par celles soutenant activement les politiques environnementales. Enfin, 26 % des Français souhaitent acheter des produits respectueux de l’environnement, mais sans sacrifier la commodité. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement. Ask A VC : qu’est ce qu’une bonne présentation investisseur ?

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

ADAPTIVE annonce une levée de fonds de 20 millions de dollars lors de sa phase de démarrage, destinée à soutenir les entreprises dans la personnalisation de modèles de langage pour développer des expériences uniques en intelligence artificielle générative. La startup, mettant l’accent sur l’apprentissage par renforcement, propose un ensemble de solutions visant à capturer les interactions des utilisateurs avec les réponses du modèle pour permettre un entraînement et un ajustement précis à partir de ces données.

Index Ventures mène ce tour de financement, avec la participation d’investisseurs tels que ICONIQ Capital, Factorial, Databricks Venture, Iris Capital, Financière Saint James, Kima Ventures, ainsi que des business angels de renom. ADAPTIVE a été cofondée par Julien Launay, Baptiste Pannier, Daniel Hesslow, Alessandro Cappelli, Axel Marmet, Olivier Cruchant.

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 2000 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

EYE SECURITY spécialisée dans la protection contre les cybermenaces, la réponse aux incidents et les outils d’assurance cyber, a levé 36 millions d’euros en série B auprès notamment de JP Morgan Growth Equity Partners.

MONAD LABS, une startup qui développe d’une blockchain de couche 1 compatible avec la machine virtuelle Ethereum, finalise un tour de table de plus de 200 millions de dollars, avec le fonds d’investissement Paradigm. MONAD LABS serait à l’issue de cette levée de fonds valorisée 3 milliards de dollars.

ECLIPSE LABS, une startup qui développe une blockchain de couche 2 Ethereum utilisant la Solana Virtual Machine, lève 50 millions de dollars en série A co-dirigé par Placeholder et Hack VC.

JARGONATOR:

Blockchain de Couche 1 (Layer 1): Ce sont les blockchains de base ou fondamentales qui fonctionnent comme la plateforme principale pour les transactions et la création de blocs. Elles ont leur propre réseau et protocole pour valider et enregistrer les transactions. Des exemples notables incluent Bitcoin, Ethereum, et Binance Smart Chain. Les améliorations de couche 1 visent à résoudre directement les problèmes de scalabilité, de sécurité, et de décentralisation au niveau de la blockchain elle-même, par exemple, par le biais de la preuve de travail (PoW), de la preuve d’enjeu (PoS), du sharding, ou d’autres mécanismes de consensus.

Blockchain de Couche 2 (Layer 2): Ces solutions sont construites « au-dessus » des blockchains de couche 1 pour améliorer leur scalabilité et leur efficacité sans avoir à modifier la blockchain de base. Elles fonctionnent en prenant en charge le traitement des transactions en dehors de la chaîne principale (off-chain) ou en utilisant un réseau secondaire, pour ensuite consolider et vérifier ces transactions sur la blockchain principale. Cela permet de traiter un volume plus élevé de transactions plus rapidement et à moindre coût. Des exemples de solutions de couche 2 incluent les rollups, les canaux de paiement (comme le Lightning Network pour Bitcoin), et les sidechains.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

La DATAROOM s’enrichit cette semaine de son onglet Fonds d’investissement

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement mais aussi un incubateur, accélérateur de startups ? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, inscrivez vous gratuitement dans notre DATAROOM

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Le réseau social REDDIT compte lever environ 500 millions de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York, selon un document publié lundi par le régulateur américain des marchés, la SEC.

La cotation de la plateforme connue pour ses forums de discussion est un test important pour le marché des entrées en Bourse, qui tourne au ralenti depuis un sursaut en septembre 2023. La date n’a pas encore été fixée.

Dans le détail, la société de San Francisco va émettre 15,2 millions de nouveaux titres, à un prix estimé entre 31 et 34 dollars. Au prix médian (32,5 dollars), cela permettrait à Reddit de lever environ 500 millions de dollars d’argent frais.

A cela s’ajoutent 6,7 millions d’actions vendues par des actionnaires existants, ainsi que 3,3 millions de parts mises de côté par les banques partenaires en cas de demande importante (surallocation).

Au total, ce sont environ 25,3 millions de titres qui pourraient être placés, pour une valeur estimée à 822 millions de dollars environ.

Au sein de ce lot, Reddit a réservé 1,76 million d’actions pour les « Redditors », c’est-à-dire les utilisateurs et les modérateurs les plus actifs sur le site.

Cette introduction au New York Stock Exchange sera la première pour un réseau social depuis celle de Pinterest en 2019.

En comptant les stock-options déjà émises, le groupe serait valorisé environ 6,5 milliards de dollars.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

Romain CORREDERA est nommé CTO de Letsignit et prend les rênes du pôle Technique de 18 collaborateurs à l’âge de 34 ans. Altospam, acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, recrute Paul-Louis Vincent i au poste de Directeur technique. Viva.com, une banque technologique européenne basée sur le cloud pour les paiements, alimentant l’acceptation des cartes dans 24 pays , annonce l’arrivée de Jean-Brice Picardi comme Directeur Général pour le marché français. Olivier GALICHERE étend son role à la Grande Bretagne, Pologne, Europe du Sud, Moyen orient et Afrique. Il était jusqu’à présent Managing Director chez RTB House. Sébastien COTTAIS est le nouveau délégué général et coordinateur de Le Mans Tech et de la French Tech Le Mans en tant que



OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR