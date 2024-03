Offensive majeure de la France dans l’IA militaire / Qu’est ce qu’un bon deck? / Réussir son développement international /

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🚀 L’IA dans le marketing est-il un investissement rentable ? Pour en savoir plus, retrouvez notre partenaire BREVO au One to One RETAIL ECOMMERCE 2024

→ Brevo Lounge – Forum 0 les 12, 13 et 14 mars à Monaco

🔥 qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

🛵 Modifications proposées pour la directive sur le travail des plateformes

La France a présenté des changements substantiels à la directive sur le TRAVAIL DES PLATEFORMES de l’UE, soulevant des tensions au sein des ambassadeurs des 27 États membres. Ces ajustements pourraient compromettre l’accord provisoire précédemment établi en février, qui avait été rejeté par quatre pays, dont la France. La proposition française vise à annuler l’application de la présomption légale d’emploi dans certains cas (afin d’éviter la requalification des travailleurs en salariés) ce qui pourrait entraîner une refonte significative du texte. Les négociations interinstitutionnelles pourraient être relancées, tandis que le temps presse avant les élections européennes de juin.

Si les objections des États membres ne sont pas résolues, la directive pourrait être abandonnée. Un débat est prévu entre les ministres du Travail du 11 mars pour tenter un dernier accord.

🤖 Les lanceurs d’alerte mettent en lumière les failles de l’IA

Les Big Tech poussant à déployer rapidement l’IA font face à une opposition croissante de la part des lanceurs d’alerte, qui affirment que les produits d’IA générative ne sont pas prêts ou sûrs pour une distribution généralisée. Un exemple récent est celui de Shane Jones de Microsoft, déclarant que l’outil d’IA de l’entreprise génère des images violentes et sexuelles ainsi que des contenus protégés par le droit d’auteur. Ces préoccupations soulignent les difficultés des entreprises à limiter les biais et le contenu controversé produits par leurs modèles d’IA générative, un problème de plus en plus visible à mesure que ces technologies se répandent.

Des lanceurs d’alerte antérieurs, telle France Haugen (Facebook), ont principalement ciblé des technologies matures déjà largement utilisées, mais l’IA générative rencontre des défis au moment où les entreprises la lancent sur le marché.

📧 Les craintes qui ont inspiré la création d’OpenAI

Dans une récente série d’emails dévoilés par OPENAI pour réfuter une poursuite judiciaire d’Elon Musk, on découvre que ce dernier, avec Sam Altman et d’autres cofondateurs, était motivé par la crainte de la domination de Google. Musk a récemment attaqué Altman et Greg Brockman, alléguant des violations flagrantes de leur accord initial sur le développement ouvert de l’intelligence artificielle. Les courriels suggèrent que Musk était ouvert à l’idée qu’OpenAI se concentre davantage sur les profits, remettant en question sa propre affirmation selon laquelle l’entreprise s’écartait de sa mission originale.

Les cofondateurs ont également exprimé des inquiétudes quant à la montée en puissance de Google, suggérant une motivation plus axée sur la concurrence que sur la réalisation de l’IA générale. Bien que la dispute juridique soit en cours, ces emails donnent un aperçu des motivations et des dynamiques internes qui ont façonné OpenAI depuis sa création en 2015.

+ EXPERIENCES

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Cartes d’entreprises, notes de frais, factures fournisseurs, multi-entités… PAYHAWK est la solution tout-en-un pour la gestion des dépenses d’entreprise. Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance en leur permettant de mieux contrôler les frais professionnels.

La plateforme est pensée pour une utilisation agile grâce à des fonctionnalités telles que l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le frenchcalcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

Vous êtes CFO et souhaitez vous affranchir de vos tâches manuelles et chronophages ? Cliquez ici.

PAYHAWK a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

🏆 GOOGLE QUANTUM AI, en collaboration avec la fondation Xprize et le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (Gesda), lance le concours international « Xprize Quantum Applications ». Doté de 5 millions de dollars sur 3 ans, ce concours vise à développer des algorithmes d’informatique quantique pour résoudre des défis concrets. 20 équipes seront sélectionnées pour participer à cette compétition, qui encourage la recherche dans des domaines tels que le développement de médicaments et de nouveaux matériaux pour batteries. Les équipes auront la possibilité de concevoir de nouveaux algorithmes quantiques ou d’améliorer les applications existantes. La première phase, ouverte jusqu’en juin, offre une bourse d’1 million de dollars à partager entre les 20 équipes sélectionnées. 🎤 MAX SCHREMS, avocat autrichien connu pour ses combats en faveur de la protection des données personnelles, a donné une interview ce week-end au quotidien suisse Le Temps. En 15 ans, il a obtenu d’importantes victoires contre les géants de la tech, notamment une amende de 1,2 milliard d’euros infligée à Meta (ex-Facebook) pour transfert illégal de données. L’avocat explique la nécessité de garantir une application stricte des réglementations existantes et de renforcer les sanctions contre les entreprises qui enfreignent les lois sur la protection de la vie privée. Il souligne que l’opacité persistante des pratiques de collecte et de traitement des données par les Big Tech est préoccupante, malgré une certaine transparence récente. Il pointe également du doigt le manque de moyens des autorités de régulation en Europe. 🖥️ St Johns Isoskèle vient de lancer HYPERBRAND une plateforme de marque alimentée par l’IA, offrant une approche innovante. Développée en collaboration avec Flavien Chervet, expert en ingénierie cognitive, la solution combine plus de 200 prompts conçus pour stimuler la réflexion stratégique à chaque étape du processus. La plateforme renforce la proposition de valeur de l’agence dans un paysage médiatique en mutation. + LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

📡 Offensive majeure de la France dans l’IA militaire L’Etat annonce la création prochaine de l’Agence Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle de Défense (AMIAD), selon une annonce du ministre des Armées, Sébastien Lecornu datant du 8 mars 2024 à l’Ecole Polytechnique, confirmée par le député Renaissance Paul Midy. Cette agence, dirigée par Bertrand Rondepierre, ancien de Google, aura pour mission de perfectionner les armements, le renseignement et la planification des opérations militaires. Avec un budget annuel de 300 millions d’EUR et une enveloppe totale de 2 milliards d’EUR pour la période 2024-2030, l’AMIAD vise à recruter 300 ingénieurs, chercheurs et doctorants spécialistes de l’IA d’ici 2026. Des pôles de recherche et techniques seront établis respectivement à Palaiseau et à Bruz. De plus, l’agence sera équipée d’un supercalculateur classifié, installé à Suresnes, pour traiter des données secret-défense et garantir la cybersécurité des informations sensibles. Cette initiative cherche à positionner la France en tant que leader européen dans le domaine de l’IA militaire. PALANTIR a remporté un contrat de 178,4 millions de dollars avec l’armée américaine pour fournir des systèmes d’IA destinés au champ de bataille pour la station au sol TITAN, premier véhicule « défini par l’IA » de l’Armée 🔒 Cyber Solidarity Act : Quid de la réserve de cybersécurité ? Le CYBER SOLIDARITY ACT a ouvert la voie à une réserve de cybersécurité européenne, bénéficiant d’un budget initial de 100 millions d’EUR prélevés sur des fonds du Programme pour une Europe numérique. Cette réserve, définie comme un « bouclier cyber », offrira des services de sécurité managés pour répondre aux incidents majeurs touchant des secteurs critiques, avec des délais de réponse discutés allant de 24 heures à 3 mois. Elle impliquera également une coordination entre autorités nationales et l’ENISA. Les débats actuels portent sur les responsabilités de mise en œuvre et les critères de sélection des fournisseurs. Les États membres expriment des préoccupations concernant leur souveraineté dans ce processus, tandis que des ajustements sont proposés pour garantir l’efficacité de la réserve sans affecter d’autres programmes, avec une proposition d’enveloppe budgétaire réduite à 27 millions d’EUR selon le Parlement européen. 🛡️ Mailinblack : croissance de 26 % en 2023 La startup marseillaise spécialisée dans la cybersécurité, MAILINBLACK, a enregistré une croissance significative de 26 % de son chiffre d’affaires en 2023, atteignant ainsi 12,7 millions d’EUR. Cette performance s’accompagne d’un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 3,7 millions d’EUR. Avec le recrutement de 30 nouveaux collaborateurs et l’acquisition de 4 000 nouveaux clients, soit une augmentation de 18 %, Mailinblack consolide sa position sur le marché. Elle compte aujourd’hui plus de 100 salariés. En 2023, l’entreprise a lancé sa plateforme de formation Cyber Academy ainsi que le gestionnaire de mots de passe Sikker. Des développements supplémentaires sont attendus en 2024 pour rendorcer la position de Mailinblack en tant qu’entreprise française de cybersécurité souveraine. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

♻️ Les consommateurs français et l’environnement : entre préoccupations et réalités d’achat Selon une enquête récente de FORRESTER, 45 % des adultes français en ligne désirent en savoir plus sur l’impact écologique de leurs achats, mais seulement 32 % accordent plus d’importance à la durabilité qu’à la commodité. Bien que 54 % jugent les marques peu fiables dans leurs déclarations environnementales, 38 % sont fortement influencés par les entreprises limitant les déchets et 27 % par celles soutenant activement les politiques environnementales. Enfin, 26 % des Français souhaitent acheter des produits respectueux de l’environnement, mais sans sacrifier la commodité. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement. Ask A VC : qu’est ce qu’une bonne présentation investisseur ?

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 2000 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

GRIFFIN, qui propose une plateforme de services bancaires pilotée par API, a réalisé une extension de série A de 24 millions de dollars, portant à 27,5 millions de dollars son tour de table initié en juin 2023.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

La DATAROOM s’enrichit cette semaine de son onglet Fonds d’investissement

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement mais aussi un incubateur, accélérateur de startups ? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, inscrivez vous gratuitement dans notre DATAROOM

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Le CEO d’eToro Yoni Assia indique qu’il « réfléchit au bon moment » pour une introduction en bourse à Londres ou à New York. La plateforme de social trading multi-actifs basée à Tel Aviv ambitionnerait une valorisation de plus de 3,5 milliards de dollars.

🪖 Helsing : Pionnier européen de l’IA défensive

En pleine transformation numérique, le secteur de la défense accueille sa première licorne européenne : HELSING. Née en 2021, soutenue par des investisseurs de renom tels que le fondateur de Spotify, cette entreprise franco-allemande spécialisée dans l’IA pour la défense est aujourd’hui valorisée à 1,5 milliard d’EUR. Avec plus de 200 collaborateurs, Helsing ambitionne d’améliorer la prise de décision militaire grâce à l’IA, en traitant en temps réel les données issues de multiples sources comme les radars ou les drones.

Cette innovation arrive à un moment crucial, notamment avec les avancées technologiques accélérées par le conflit en Ukraine. Déjà impliquée dans des projets d’envergure, notamment avec le ministère de la Défense allemand et la firme Nexter en France, Helsing se positionne comme un acteur clé dans la modernisation des capacités militaires européennes.

💵 TikTok face à un dilemme aux États-Unis

La législation américaine envisageant l’interdiction ou la vente forcée de TIKTOK prend de l’ampleur, mettant l’entreprise en position délicate. Le récent projet de loi, ayant unanimement passé le comité de la Chambre, pourrait signifier la fin de l’application aux États-Unis, sauf vente par sa maison mère, ByteDance. Cette initiative législative répond aux inquiétudes sur la sécurité des données et l’influence étrangère, poussant des géants technologiques et des personnalités à envisager un rachat.

Bobby Kotick est mentionné comme une des personnalités intéressées par le rachat éventuel de TikTok. Kotick est connu pour avoir été le directeur général (CEO) de l’éditeur de jeux vidéo Activision. Sa proposition de rachat s’accompagne d’une recherche de partenaires potentiels, parmi lesquels figure Sam Altman, le CEO d’OpenAI.

TikTok, affirmant l’impossibilité d’une séparation de son segment américain, cherche des recours, notamment au Sénat ou via des contestations légales, pour éviter une interdiction qui remettrait en question la liberté d’expression.

💰 En coulisse chez Klarna

VICTOR JACOBSSON, cofondateur discret de Klarna, augmente sa participation dans l’entreprise via des structures complexes, devenant l’un des principaux actionnaires avant une introduction en bourse anticipée. Utilisant des véhicules à objectif spécial, Jacobsson a acquis des actions Klarna sur le marché secondaire, sa participation directe et indirecte pourrait dépasser les 8 % détenus par le PDG Sebastian Siemiatkowski.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

ÉLODIE CHAPEL, CEO et cofondatrice d’Elixir Health, a été élue vice-présidente de France Biotech, association qui regroupe les entreprises innovantes du secteur de la santé. Sa start up, basée à Strasbourg, propose une plateforme pour la procréation médicalement assistée.

NICOLAS GUSSE, cofondateur de Numeric Wave, a été élu président de la French Tech Perpignan le 7 mars, succédant à Emmanuel Stern. Il sera épaulé par Anne-Leila Meistertzheim et Arthur Lemaire comme vice-présidents, à la tête d’initiatives clés telles que le Blue Tech Show et le Train de la French.

FLORENCE ROBIN, à la tête de la deeptech iséroise Limatech, spécialisée dans les batteries lithium pour l’aéronautique, rejoint le conseil d’administration de Start Industrie (organisation représentative des startups et scale-up industrielles françaises), apportant son expertise pour soutenir le développement des jeunes pousses du secteur.

JEAN-MICHEL THIBAUD, ancien directeur financier adjoint d’Orange, rejoint Waga Energy, deeptech spécialisée en biométhane, en tant que directeur financier groupe et directeur général adjoint. Apportant une solide expertise financière, il contribuera à la croissance et à la structuration de Waga Energy sur le plan mondial.

SABRINA VENNARUCCI est nommée Head of Client Partnership de Valtech, gérant le portefeuille de comptes France et l’encadrement des équipes dédiées. Elle a précédemment exercé chez SQLI, Nestlé, Renault et à Canal+.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR