Handicap et inclusion numérique: « il faut agir dès maintenant »

Applications mobiles, objets connectés, intelligence artificielle : le numérique est un terrain d’expérimentation formidable dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Pourtant, de nombreux utilisateurs, de citoyens, sont laissés de côté dans cette folle course en avant technologique.

Stéphanie Gateau se bat depuis des années pour que le plus grand nombre puisse tirer profit de ces innovations, peu importe leurs différences et leurs handicaps. Avec Handiroad, elle imagine un service au cœur de la ville, pour faciliter les déplacements du quotidien, avec des fonctionnalités pensées spécifiquement pour les utilisateurs en situation de handicap mais aussi une communauté d’anges gardiens disponibles à tout moment.

Des fonctionnalités qui s’ouvrent chaque jour à de nouveaux publics vulnérables pour qui les solutions actuelles ne sont pas adaptées. Depuis le premier confinement, ces publics ne cessent malheureusement de se multiplier. Il faut agir dès maintenant pour faire du numérique un véritable levier d’inclusion.

Regard.

Thomas Gouritin accompagne les PME et les grands comptes dans leurs transformations, avec le numérique en appui. Producteur de la série Regards Connectés (chaîne Youtube et podcasts), il explore notre avenir technologique pour vulgariser des sujets complexes comme l’intelligence artificielle et faire passer des messages de pragmatisme à appliquer en entreprise. Le sujet des chatbots est aujourd’hui incontournable, Thomas l’aborde de manière pragmatique avec, en plus de l’accompagnement projet, des conférences visant à démystifier le sujet sans “bullshit” et avec des workshops permettant à chacun de mettre les mains dans la conception pour comprendre, apprendre, et faire.