Hopia lève 3,5 millions d’euros pour réinventer l’efficience des établissements médicaux grâce à l’IA

Fondée il y a quatre ans par Victoire Bach et Matthias Lesage, Hopia se positionne comme un acteur essentiel dans la transformation organisationnelle des hôpitaux et cliniques grâce à une intelligence artificielle explicable et adaptative.

Une IA au service des établissements et des soignants

La gestion des plannings dans les établissements de santé mobilise jusqu’à 80 % du temps des cadres de santé, réduisant leur capacité à se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Hopia propose une solution technologique qui simplifie cette gestion grâce à des algorithmes capables d’optimiser les plannings selon des critères complexes : disponibilité des soignants, équilibre de leurs charges de travail et priorités des soins.

« Avec Hopia, nous voulons remettre l’humain au centre du système de santé en rendant les plannings plus justes et plus stables, tout en libérant du temps pour les cadres et les soignants », explique Victoire Bach, cofondatrice. L’IA explicable d’Hopia permet de prendre en compte des règles complexes, souvent implicites, qui structurent l’organisation hospitalière. Cette méthodologie novatrice transforme durablement la gestion des équipes.

Des résultats mesurables et un impact concret

En quatre ans, Hopia a accompagné plus de 1 700 utilisateurs, répartis dans 20 structures telles que le CHU de Brest, le Groupe Hospitalier Saint-Joseph ou encore Vivalto Santé.

Avec pour résultats enregistrés :

Une réduction du temps consacré à la gestion des plannings, allant de 50 à 90 %.

Une amélioration de la qualité de vie au travail grâce à des plannings équitables et stables, réduisant ainsi le turnover.

Une hausse de la capacité de prise en charge des patients, augmentée de 3 à 7 % à ressources constantes, avec une diminution notable du recours à l’intérim.

De nouvelles ambitions pour 2025

Forte de ces succès, Hopia prévoit d’étendre sa solution à de nouveaux segments tels que les EHPAD, les centres de radiologie et les établissements pour personnes en situation de handicap. L’objectif est d’ajouter une dimension capacitaire à sa technologie, en adaptant les ressources disponibles aux besoins réels des patients.

Un nouveau produit, « Hopia Parcours », est également en cours de développement. Il vise à optimiser les parcours de soin en fonction des ressources et des priorités médicales, apportant une réponse à la disparité actuelle des prises en charge.

Une levée de fonds pour soutenir la croissance

Pour accélérer son déploiement, Hopia vient de lever 3,5 millions d’euros lors d’un tour de table co-leadé par IRIS et Kurma Partners, accompagnés de business angels spécialisés dans la tech et la santé. Ce financement permettra à l’entreprise de doubler ses effectifs d’ici fin 2025, en recrutant des talents commerciaux et techniques, tout en renforçant sa présence sur le marché français.