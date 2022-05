HR Path lève 225 millions d’euros, dont la moitié en fonds propres

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Un an après un tour de table de 113 millions d’euros de dettes réalisé auprès de banques françaises, l’entreprise française HR Path réitère et lève cette fois-ci 225 millions d’euros, dont la moitié, 112,5 millions en fonds propres. L’opération a été menée auprès de son actionnaire existant Andera Partners, par le biais d’un fonds de co-investissement, et de Société Générale Capital Partenaires.

Ce tour de table intervient à peine un an après l’acquisition de la société américaine Whitaker-Taylor, spécialisée dans le conseil en solutions RH. Basée à Atlanta, l’entreprise revendique une présence forte aux États-Unis et en Europe.

Lancé en 2001 par François Boulet et Cyril Courtin, HR Path développe des outils à destination des entreprises, permettant d’optimiser la performance du pôle RH. Ses activités couvrent le conseil en transformation RH, l’implémentation du SIRH ainsi que l’externalisation de la paie (BPO). L’entreprise, qui emploie plus de 1 300 collaborateurs, revendique 1 500 clients dans 19 pays dont Airbus, Eiffage, Total, Société Générale, Vallourec ou encore The Body Shop. Elle revendique un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros.

« Cette nouvelle levée va nous permettre de nous donner les moyens de nos ambitions. Nous voulons contribuer à l’amélioration de la performance RH, y compris avec l’acquisition de nouvelles sociétés », commente François Boulet, co-président de HR Path. « Nous souhaitons faire bénéficier de nos expertises RH les grands groupes internationaux et créer avec eux de l’innovation RH. »