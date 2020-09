MedTech: Gleamer boucle un tour de table de 7,5 millions d’euros mené par XAnge

Gleamer, une startup française spécialisée dans les logiciels d’intelligence artificielle pour diagnostiquer des maladies, annonce une levée de fonds de 7,5 millions d’euros en série A menée par l’investisseur historique XAnge. Cette opération a été réalisée avec la participation de MACSF, Majycc et Crista Galli Ventures, ainsi que des investisseurs historiques Elaia et le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). La startup MedTech, qui compte également 37 radiologues parmi ses investisseurs, avait déjà levé 1,5 million d’euros en 2018.

Fondé en 2017 par Christian Allouche, Alexis Ducarouge, le Dr. Nor-eddine Regnard et Nicolas Cosme, Gleamer développe des logiciels basés sur l’IA qui fournissent un diagnostic automatisé d’imageries médicales. La radiographie dite « standard » et l’échographie font parties des pratiques les plus courantes à l’hôpital et «représentent d’ailleurs les premiers postes de dépenses d’imagerie», selon laCour des comptes.

Un ambition internationale

Cette opération doit permettre à la startup française d’accélérer le déploiement à l’international de sa première application issue de sa gamme de logiciels. Baptisée BoneView, l’application devrait s’étendre en Europe, au Moyen‐Orient, en Asie et en Amérique Latine. Gleamer ne s’arrête pas là puisqu’il compte bien investir le marché américain et ambitionne donc d’obtenir l’agrément de la FDA (Food and Drug Administration) pour y commercialiser son application.

«Cette levée de fonds va nous permettre d’avancer, tant sur la commercialisation à travers le monde, que sur le développement de notre gamme de produits. Notre vision est de devenir le partenaire de référence des radiologues avec une gamme de logiciels d’intelligence artificielle couvrant toute la radiographie standard», commente Christian Allouche, co-fondateur de Gleamer. La startup française souhaite également poursuivre le développement de la gamme de produits d’IA dans d’autres domaines de la radiologie.

L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Yousign Signez vos documents contractuels directement en ligne avec Yousign,

spécialiste français de la signature électronique

Yousign aide les startups & entreprises en croissance à bâtir

la meilleure expérience de signature.

Gleamer : les données clés

Fondateurs : Christian Allouche, Alexis Ducarouge, le Dr. Nor-eddine Regnard et Nicolas Cosme

Création : 2017

Siège social : Cachan (Île-de-France)

Activité : diagnostic automatisé d’images médicales pour les radiologues

Financement : 7,5 millions d’euros en série A menée par l’investisseur historique XAnge. Cette opération a été réalisée avec la participation de MACSF, Majycc et Crista Galli Ventures, ainsi que des investisseurs historiques Elaia et le fonds Ambition Amorçage Angels (F3A), géré pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).