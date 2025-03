Hexa Scale : la troisième voie pour les startups rentables, entre VC et Private Equity

Le financement des startups repose depuis toujours sur trois options bien distinctes. D’un côté, le bootstrapping et ses contraintes de développement, le capital-risque qui pousse à une hypercroissance rapide avec des exigences de rentabilité à court terme, et le Private Equity qui s’adresse à des entreprises matures, avec une logique de rachat et de restructuration. Entre ces trois modèles, un segment reste largement sous-exploité : celui des startups rentables mais en manque de ressources pour franchir un cap. Trop avancées pour séduire les VC, trop petites pour le Private Equity, elles se retrouvent souvent à l’écart des financements traditionnels.

Hexa Scale, la nouvelle initiative du startup studio Hexa, propose une approche alternative. En prenant des participations majoritaires dans ces entreprises tout en leur apportant un accompagnement stratégique, elle vise à combler ce vide. Ce modèle hybride se distingue par une logique d’investissement qui ne repose pas uniquement sur un apport en capital, mais aussi sur un soutien opérationnel, là où les fonds traditionnels se contentent d’un rôle de supervision financière.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Augustin Celier, Partner chez Hexa Scale, a identifié ces difficultés après avoir interrogé plus d’une centaine de fondateurs. Ces entrepreneurs font face à des enjeux similaires : un manque de capital pour structurer leur go-to-market, une gestion produit qui doit s’adapter à une échelle supérieure, des recrutements clés impossibles à financer sans un apport extérieur, et une complexité croissante dans la gouvernance de leur entreprise. Plus de la moitié d’entre eux se disent ouverts à un investissement majoritaire, à condition qu’il s’accompagne d’un apport stratégique et ne se résume pas à une logique financière.

Hexa Scale repose sur un modèle précis. L’investissement, compris entre 5 et 20 millions d’euros par entreprise, vise à donner aux fondateurs les moyens d’accélérer leur croissance tout en conservant une implication dans le développement de leur société. Contrairement aux fonds de Private Equity qui cherchent à maximiser la rentabilité immédiate, Hexa Scale s’engage sur une montée en puissance progressive, avec un soutien opérationnel assuré par l’équipe Hexa. Cette approche inclut une structuration du go-to-market, un affinement du positionnement produit et un accompagnement des dirigeants sur les aspects organisationnels et managériaux.

Le premier investissement de Hexa Scale illustre cette stratégie. Veevart, une plateforme SaaS spécialisée dans la gestion des musées, compte déjà plus de 150 clients aux États-Unis. Son marché est considérable : environ 5 000 institutions culturelles disposent de budgets suffisants pour moderniser leur infrastructure numérique, mais continuent d’utiliser des logiciels obsolètes. Malgré un product-market fit avéré, Veevart peinait à structurer son expansion.

Avec un investissement de 5 millions d’euros, Hexa Scale accompagne l’entreprise dans une nouvelle phase de développement. L’objectif est de renforcer sa stratégie commerciale pour adresser des institutions de plus grande envergure, tout en amorçant une expansion vers l’Europe et le Canada. L’enrichissement de la plateforme, notamment par l’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, doit permettre de consolider son avantage concurrentiel. L’équipe dirigeante sera également renforcée avec l’arrivée d’un COO et de recrutements stratégiques dans les départements ventes, marketing et produit. Augustin Celier rejoint le board en tant qu’Operating Partner afin de structurer cette montée en puissance.

Après plus de dix ans de croissance en autonomie, Antonio Velasco Echeverry, fondateur et CEO de Veevart, voit dans cette alliance une opportunité de franchir un cap, car l’entreprise avait atteint ses limites. Les investisseurs traditionnels ne correspondaient pas à ses besoins, et l’approche entrepreneuriale d’Hexa a su répondre à ses attentes.

Avec Veevart comme premier cas d’application, Hexa Scale prévoit deux nouveaux investissements d’ici fin 2025.