40 milliards de plus pour OpenAI / Le vrai KPI oublié dans la course à l’IA / Le COMEX est encore en poste, mais l’IA est déjà aux commandes

OpenAI sur le point de boucler un tour record de 40 Milliards de $, avec SoftBank en investisseur principal

OpenAI s’apprête à sécuriser un financement historique de 40 milliards de dollars, mené par SoftBank, selon plusieurs sources proches du dossier. Si l’opération aboutit, il s’agira du plus important investissement privé jamais réalisé dans l’intelligence artificielle. La valorisation de l’entreprise atteindrait alors 300 milliards de dollars, contre 157 milliards en octobre 2023.

NOUVEAU 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. Abonnez-vous à notre channel WhatsApp et gardez une longueur d’avance !

Le plan prévoit une première tranche de 10 Md$ dès cette année (dont 7,5 Md$ injectés par SoftBank), suivie d’un second tour de 30 Md$ plus tard dans l’année, incluant 22,5 Md$ supplémentaires du groupe japonais. D’autres investisseurs comme Magnetar Capital (jusqu’à 1 Md$), Coatue, Founders Fund et Altimeter Capital seraient également en discussion.

Ce méga-financement renforcerait la position d’OpenAI dans la course à l’IA face à Google DeepMind, Anthropic et xAI. Il permettrait d’accélérer les développements techniques de GPT, d’élargir les partenariats internationaux — notamment en Asie — et de soutenir l’expansion de l’infrastructure cloud via le projet Stargate, en collaboration avec Oracle et MGX.

OpenAI adopte le protocole open source d’Anthropic pour connecter ses agents IA aux systèmes de données

OpenAI a annoncé l’intégration du Model Context Protocol (MCP) développé par son concurrent Anthropic, un standard open source conçu pour connecter les assistants IA aux sources de données professionnelles. Le PDG Sam Altman a confirmé sur X que le protocole sera bientôt déployé dans l’application ChatGPT, l’API de réponse et le SDK des agents. Déjà adopté par Block, Replit ou Codeium, MCP permet aux développeurs de créer des ponts dynamiques entre leurs outils et les modèles d’IA. Cette adoption renforce l’interopérabilité entre agents intelligents et infrastructures métiers, signalant un tournant vers des écosystèmes IA plus ouverts et connectés.

L’Italie réclame près d’un milliard d’euros à Meta, X et LinkedIn dans une affaire inédite de TVA numérique

Rome a notifié à Meta, X et LinkedIn des redressements fiscaux d’un montant total de 1,04 milliard d’euros au titre de la TVA, dans une affaire sans précédent qui pourrait faire jurisprudence à l’échelle européenne. Selon Reuters, les autorités fiscales italiennes estiment que l’accès gratuit aux plateformes contre des données personnelles constitue une transaction taxable. Meta se voit réclamer 887,6 M€, X 12,5 M€, et LinkedIn 140 M€, pour les années 2015 à 2022. Cette affaire, à fort enjeu politique, pourrait forcer une redéfinition du modèle économique des géants tech et s’étendre à l’ensemble de l’Union européenne, la TVA étant un impôt harmonisé. Les entreprises disposent de 60 jours pour engager une procédure judiciaire.

+ TRENDS

+ HARD RESET:

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

+ ZERO TRUST ZONE

DEFNET 2025 : l’armée française s’entraîne au combat cyber de haute intensité

Organisé par le ministère des Armées et piloté par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), l’exercice interarmées DEFNET 2025 qui a démarré le 17 mars, prend fin dans quelques jours. Il mobilise les cybercombattants français autour d’un scénario de conflit entre deux États fictifs, avec des attaques sur les systèmes d’armes, des campagnes de désinformation et une mobilisation des capacités en lutte informatique défensive (LID) et d’influence (L2I). Six industriels partenaires sont impliqués dans cet entraînement, qui vise à préparer les armées à faire face à un combat cyber de haute intensité sur l’ensemble du spectre informationnel. REX à suivre dans nos prochaines éditions.

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

Specter Automation étend son seed à plus de 5 M€ pour digitaliser les chantiers grâce à la 3D

La startup allemande Specter Automation, basée à Cologne, a porté son tour de seed à plus de 5 millions d’euros pour accélérer le déploiement international de sa technologie de gestion de chantier en 3D. Le tour regroupe Shilling VC, Almaz Capital, PAWAO, ainsi que des superangels et experts du secteur, rejoints par les investisseurs historiques TechVision Fund, LBBW Venture Capital et xdeck Ventures. Fondée par Oliver Eischet et quatre cofondateurs, Specter connecte planification et exécution via des modèles 3D, optimisant coordination, suivi et productivité sur les chantiers. Déjà présente en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie et en Océanie, l’entreprise ambitionne de devenir un standard mondial de la digitalisation du secteur.

+ DECODE VC

+ AGENDA

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: