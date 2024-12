Jumeaux numériques : La startup DeepLife lève 10 millions d’euros pour fait entrer la biotech dans une nouvelle ère d’innovation thérapeutique

DEEPLIFE, une startup parisienne fondée en 2019 par Jonathan Baptista et Jean-Baptiste Morlot, révolutionne la recherche pharmaceutique grâce à sa plateforme SaaS combinant intelligence artificielle générative et données multi-omiques. Cette technologie permet de créer des jumeaux numériques de cellules, ouvrant de nouvelles perspectives pour accélérer la découverte de médicaments.

La plateforme de DEEPLIFE s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage profond et des atlas cellulaires pour réaliser des simulations in silico. Ces modèles identifient des déclencheurs moléculaires et permettent d’ingénier le comportement cellulaire, réduisant le temps nécessaire au développement de nouvelles molécules de plusieurs années à quelques mois. Un partenariat récent avec INSERM a démontré la capacité de DeepLife à produire des résultats inédits, notamment pour des maladies considérées jusqu’ici comme incurables.

DEEPLIFE cible principalement les maladies auto-immunes et neurodégénératives, mais la plateforme ambitionne également d’explorer de nouvelles applications pour plus de 8 000 médicaments existants. Cette approche vise à maximiser l’utilisation des ressources thérapeutiques et à répondre aux besoins de patients confrontés à des pathologies complexes. Les premiers succès commerciaux incluent un contrat de licence de deux ans avec un fabricant de molécules, confirmant la pertinence de la solution pour l’industrie pharmaceutique.

La levée de 10 millions d’euros en Série A, menée par Turenne Groupe et YZR Capital, avec la participation de Beiersdorf, Groupe Prunay, et des investisseurs historiques, marque une étape stratégique pour DEEPLIFE. Ce financement permettra de renforcer les capacités de la plateforme, notamment dans les domaines des maladies auto-immunes et neurodégénératives, et de soutenir son expansion aux États-Unis.