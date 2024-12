La startup YAMPA lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’IA dans le service client

YAMPA, startup parisienne fondée en 2024 par Patrice Mazoyer, Marin Huet, et Baptiste Saintot, développe des agents autonomes propulsés par l’intelligence artificielle pour le service client. Leur solution, la plateforme Y.Core, intègre les principaux outils CRM comme Salesforce et Zendesk, permettant de gérer les interactions clients 24/7 avec une prise de décision autonome.

Les agents IA de Yampa se distinguent par leur capacité à résoudre 50 % des tickets techniques en IT, à augmenter de 30 % la productivité de la gestion des emails multilingues dans l’e-commerce, et à garantir une réponse instantanée à 100 % des appels d’urgence dans la gestion immobilière. Leur approche vise à combiner l’efficacité technologique et la flexibilité, en confiant les cas complexes aux équipes humaines, tout en automatisant les processus répétitifs.

L’objectif de Yampa est d’améliorer la satisfaction client tout en réduisant les coûts opérationnels des entreprises. La startup se positionne comme un acteur clé pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs opérations de service client tout en conservant une dimension humaine essentielle.

Pour soutenir cette ambition, Yampa a levé 3 millions d’euros lors d’un tour de seed mené par Partech, avec la participation de business angels à l’instar d’Arthur Waller (PENNYLANE). Ce financement servira à accélérer la R&D, renforcer la sécurité de la plateforme et élargir sa base de clients entreprises.