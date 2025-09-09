KETRYX lève 39 millions d’euros pour déployer sa plateforme de conformité automatisée dans la santé

Alors que la conformité reste un défi majeur pour les équipes de sciences de la vie, la plupart des acteurs du secteur continuent de s’appuyer sur des infrastructures peu adaptées au rythme imposé par l’essor de l’intelligence artificielle et du cloud. C’est cette fracture que veut combler Ketryx, une société austro-américaine qui développe une plateforme de conformité alimentée par l’IA.

La solution de Ketryx automatise validation, traçabilité et workflows réglementaires, incluant la documentation conforme aux exigences de la FDA et du règlement européen sur les dispositifs médicaux. Selon l’entreprise, ses clients constatent jusqu’à 90 % de réduction du temps de documentation et des cycles de mise sur le marché plus de dix fois plus rapides.

« J’ai passé la dernière décennie à l’intersection de l’IA et des sciences de la vie, en observant son évolution d’un outil émergent à une application critique pour les patients. Il est désormais temps d’accélérer l’adoption et de garantir que l’IA soit sûre, fiable et adaptée aux environnements régulés », déclare Erez Kaminski, fondateur et directeur général de Ketryx.

Déjà adoptée par trois des cinq plus grandes entreprises mondiales de medtech, ainsi que par plusieurs sociétés du Fortune 500, la plateforme s’impose comme une infrastructure clé dans la mise en conformité de produits alimentés par l’IA. Des acteurs tels que DeepHealth, Heartflow et Aignostics l’utilisent déjà dans leurs processus.

La société annonce une levée de 39 millions d’euros en série B menée par Transformation Capital. L’opération porte le total des financements à plus de 55 millions d’euros. Lightspeed Venture Partners, MIT’s E14 Fund, Ubiquity Ventures et 53 Stations ont également participé. Fondée par Erez Kaminski, Ketryx est basée à Boston et en Autriche, et prévoit d’accélérer ses recrutements sur les deux sites.