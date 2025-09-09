The Merge: les termes et acronymes à connaitre

Pour notre série d’articles consacré au concept The Merge, nous avons établi une liste des mots clés utilisés pour une meilleure compréhension

Interfaces et matériel

BCI – Brain–Computer Interface : interface cerveau–ordinateur. Dispositif traduisant l’activité neuronale en signaux numériques exploitables.

: interface cerveau–ordinateur. Dispositif traduisant l’activité neuronale en signaux numériques exploitables. BMI – Brain–Machine Interface : interface cerveau–machine. Similaire à BCI mais avec pilotage direct de dispositifs mécaniques ou robotiques.

: interface cerveau–machine. Similaire à BCI mais avec pilotage direct de dispositifs mécaniques ou robotiques. EEG – Electroencephalography : électroencéphalographie, technique non invasive pour mesurer l’activité électrique cérébrale.

: électroencéphalographie, technique non invasive pour mesurer l’activité électrique cérébrale. fNIRS – functional Near-Infrared Spectroscopy : spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, pour mesurer l’oxygénation cérébrale.

: spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, pour mesurer l’oxygénation cérébrale. MEG – Magnetoencephalography : magnétocencéphalographie, mesure des champs magnétiques générés par l’activité neuronale.

: magnétocencéphalographie, mesure des champs magnétiques générés par l’activité neuronale. ECoG – Electrocorticography : électrocorticographie, méthode invasive où les électrodes sont placées à la surface du cortex.

: électrocorticographie, méthode invasive où les électrodes sont placées à la surface du cortex. Utah Array : réseau d’électrodes invasif utilisé pour la lecture/écriture neuronale à haute résolution.

: réseau d’électrodes invasif utilisé pour la lecture/écriture neuronale à haute résolution. Neural lace : maille neuronale ultra-fine injectée dans le cerveau pour créer un réseau de communication avec les neurones.

: maille neuronale ultra-fine injectée dans le cerveau pour créer un réseau de communication avec les neurones. Neural dust : capteurs microscopiques sans fil implantés pour enregistrer et stimuler l’activité neuronale.

: capteurs microscopiques sans fil implantés pour enregistrer et stimuler l’activité neuronale. Exocortex : extension externe de la mémoire et des capacités cognitives d’un individu via support numérique.

Protocoles et traitement

Brain codec : protocole universel de traduction entre signaux neuronaux et données numériques.

: protocole universel de traduction entre signaux neuronaux et données numériques. Edge computing : traitement des données directement dans le dispositif local (implant, wearable) pour réduire la latence et protéger la confidentialité.

: traitement des données directement dans le dispositif local (implant, wearable) pour réduire la latence et protéger la confidentialité. Cloud AI integration : utilisation de ressources cloud pour compléter la capacité de calcul locale d’un implant ou d’une interface.

: utilisation de ressources cloud pour compléter la capacité de calcul locale d’un implant ou d’une interface. Latency threshold : seuil de latence au-dessous duquel la machine devient perçue comme partie intégrante du processus cognitif (~300 ms).

: seuil de latence au-dessous duquel la machine devient perçue comme partie intégrante du processus cognitif (~300 ms). Closed-loop neuromodulation : lecture et stimulation neuronale en temps réel pour ajuster dynamiquement l’activité cérébrale.

: lecture et stimulation neuronale en temps réel pour ajuster dynamiquement l’activité cérébrale. Adaptive feedback loops : boucles de rétroaction où l’IA adapte ses réponses aux variations neurophysiologiques de l’utilisateur.

IA et apprentissage

AGI – Artificial General Intelligence : intelligence artificielle générale, capable d’apprendre et de réaliser toute tâche cognitive humaine.

: intelligence artificielle générale, capable d’apprendre et de réaliser toute tâche cognitive humaine. ASI – Artificial Superintelligence : intelligence artificielle dépassant largement les capacités humaines dans tous les domaines.

: intelligence artificielle dépassant largement les capacités humaines dans tous les domaines. RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback : apprentissage par renforcement guidé par retour humain.

: apprentissage par renforcement guidé par retour humain. RLAIF – Reinforcement Learning from AI Feedback : apprentissage par renforcement guidé par retour d’IA.

: apprentissage par renforcement guidé par retour d’IA. Multi-agent systems : systèmes d’IA composés de multiples agents collaborant ou se concurrençant.

: systèmes d’IA composés de multiples agents collaborant ou se concurrençant. Explainable AI (XAI) : IA explicable, capable de justifier ses décisions de manière interprétable.

: IA explicable, capable de justifier ses décisions de manière interprétable. Neuro-symbolic AI : IA combinant réseaux neuronaux et logique symbolique.

Gouvernance et régulation

Contracts Instead of Constraints : modèle de gouvernance contractuelle IA–humain, avec engagement mutuel vérifiable.

: modèle de gouvernance contractuelle IA–humain, avec engagement mutuel vérifiable. Synthetic personality : personnalité synthétique, statut juridique pour IA ou entité hybride.

: personnalité synthétique, statut juridique pour IA ou entité hybride. Neurosecurity : cybersécurité neuronale, protection des interfaces et données cérébrales contre l’intrusion.

: cybersécurité neuronale, protection des interfaces et données cérébrales contre l’intrusion. AI Governance Ledger : registre distribué documentant les actions et engagements d’une IA.

: registre distribué documentant les actions et engagements d’une IA. Zero-Knowledge Proofs (ZKP) : preuves à divulgation nulle de connaissance, pour vérifier sans exposer les données sensibles.

: preuves à divulgation nulle de connaissance, pour vérifier sans exposer les données sensibles. Kill switch : mécanisme de désactivation d’urgence d’un système IA ou BCI.

Risques et menaces

Cognitive stratification : stratification cognitive, inégalités d’accès aux augmentations.

: stratification cognitive, inégalités d’accès aux augmentations. Memetic threats : menaces memétiques, diffusion ciblée d’idées ou narratifs pour influencer.

: menaces memétiques, diffusion ciblée d’idées ou narratifs pour influencer. Attention hacking : captation intentionnelle de l’attention via stimuli optimisés.

: captation intentionnelle de l’attention via stimuli optimisés. Data poisoning : injection de données corrompues dans le système pour altérer son comportement.

: injection de données corrompues dans le système pour altérer son comportement. Neural hijacking : détournement d’une interface neuronale pour influencer ou contrôler.

: détournement d’une interface neuronale pour influencer ou contrôler. Model inversion attacks : exploitation du modèle IA pour reconstruire les données privées de l’utilisateur.

Concepts liés au Merge

Bio-cyber symbiosis : symbiose bio-cybernétique entre humain et machine.

: symbiose bio-cybernétique entre humain et machine. Cognitive offloading : délégation de certaines fonctions cognitives à un système externe.

: délégation de certaines fonctions cognitives à un système externe. Extended mind theory : théorie de l’esprit étendu, où les outils deviennent partie intégrante de la cognition.

: théorie de l’esprit étendu, où les outils deviennent partie intégrante de la cognition. Co-evolution loop : boucle de co-évolution homme–IA, où chacun améliore l’autre.

: boucle de co-évolution homme–IA, où chacun améliore l’autre. Substrate-agnostic consciousness : conscience indépendante du support, biologique ou numérique.

: conscience indépendante du support, biologique ou numérique. Mind uploading : transfert de la conscience sur un support artificiel.

: transfert de la conscience sur un support artificiel. Neuroethics : éthique des neurosciences, étude des implications morales des interventions cérébrales.

: éthique des neurosciences, étude des implications morales des interventions cérébrales. Technological telepathy : transmission directe pensée–pensée via interface neuronale.

