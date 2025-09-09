AI FIRSTTRENDS
The Merge: les termes et acronymes à connaitre
Pour notre série d’articles consacré au concept The Merge, nous avons établi une liste des mots clés utilisés pour une meilleure compréhension
Interfaces et matériel
- BCI – Brain–Computer Interface : interface cerveau–ordinateur. Dispositif traduisant l’activité neuronale en signaux numériques exploitables.
- BMI – Brain–Machine Interface : interface cerveau–machine. Similaire à BCI mais avec pilotage direct de dispositifs mécaniques ou robotiques.
- EEG – Electroencephalography : électroencéphalographie, technique non invasive pour mesurer l’activité électrique cérébrale.
- fNIRS – functional Near-Infrared Spectroscopy : spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, pour mesurer l’oxygénation cérébrale.
- MEG – Magnetoencephalography : magnétocencéphalographie, mesure des champs magnétiques générés par l’activité neuronale.
- ECoG – Electrocorticography : électrocorticographie, méthode invasive où les électrodes sont placées à la surface du cortex.
- Utah Array : réseau d’électrodes invasif utilisé pour la lecture/écriture neuronale à haute résolution.
- Neural lace : maille neuronale ultra-fine injectée dans le cerveau pour créer un réseau de communication avec les neurones.
- Neural dust : capteurs microscopiques sans fil implantés pour enregistrer et stimuler l’activité neuronale.
- Exocortex : extension externe de la mémoire et des capacités cognitives d’un individu via support numérique.
Protocoles et traitement
- Brain codec : protocole universel de traduction entre signaux neuronaux et données numériques.
- Edge computing : traitement des données directement dans le dispositif local (implant, wearable) pour réduire la latence et protéger la confidentialité.
- Cloud AI integration : utilisation de ressources cloud pour compléter la capacité de calcul locale d’un implant ou d’une interface.
- Latency threshold : seuil de latence au-dessous duquel la machine devient perçue comme partie intégrante du processus cognitif (~300 ms).
- Closed-loop neuromodulation : lecture et stimulation neuronale en temps réel pour ajuster dynamiquement l’activité cérébrale.
- Adaptive feedback loops : boucles de rétroaction où l’IA adapte ses réponses aux variations neurophysiologiques de l’utilisateur.
IA et apprentissage
- AGI – Artificial General Intelligence : intelligence artificielle générale, capable d’apprendre et de réaliser toute tâche cognitive humaine.
- ASI – Artificial Superintelligence : intelligence artificielle dépassant largement les capacités humaines dans tous les domaines.
- RLHF – Reinforcement Learning from Human Feedback : apprentissage par renforcement guidé par retour humain.
- RLAIF – Reinforcement Learning from AI Feedback : apprentissage par renforcement guidé par retour d’IA.
- Multi-agent systems : systèmes d’IA composés de multiples agents collaborant ou se concurrençant.
- Explainable AI (XAI) : IA explicable, capable de justifier ses décisions de manière interprétable.
- Neuro-symbolic AI : IA combinant réseaux neuronaux et logique symbolique.
Gouvernance et régulation
- Contracts Instead of Constraints : modèle de gouvernance contractuelle IA–humain, avec engagement mutuel vérifiable.
- Synthetic personality : personnalité synthétique, statut juridique pour IA ou entité hybride.
- Neurosecurity : cybersécurité neuronale, protection des interfaces et données cérébrales contre l’intrusion.
- AI Governance Ledger : registre distribué documentant les actions et engagements d’une IA.
- Zero-Knowledge Proofs (ZKP) : preuves à divulgation nulle de connaissance, pour vérifier sans exposer les données sensibles.
- Kill switch : mécanisme de désactivation d’urgence d’un système IA ou BCI.
Risques et menaces
- Cognitive stratification : stratification cognitive, inégalités d’accès aux augmentations.
- Memetic threats : menaces memétiques, diffusion ciblée d’idées ou narratifs pour influencer.
- Attention hacking : captation intentionnelle de l’attention via stimuli optimisés.
- Data poisoning : injection de données corrompues dans le système pour altérer son comportement.
- Neural hijacking : détournement d’une interface neuronale pour influencer ou contrôler.
- Model inversion attacks : exploitation du modèle IA pour reconstruire les données privées de l’utilisateur.
Concepts liés au Merge
- Bio-cyber symbiosis : symbiose bio-cybernétique entre humain et machine.
- Cognitive offloading : délégation de certaines fonctions cognitives à un système externe.
- Extended mind theory : théorie de l’esprit étendu, où les outils deviennent partie intégrante de la cognition.
- Co-evolution loop : boucle de co-évolution homme–IA, où chacun améliore l’autre.
- Substrate-agnostic consciousness : conscience indépendante du support, biologique ou numérique.
- Mind uploading : transfert de la conscience sur un support artificiel.
- Neuroethics : éthique des neurosciences, étude des implications morales des interventions cérébrales.
- Technological telepathy : transmission directe pensée–pensée via interface neuronale.
