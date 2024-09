La deeptech SAMP renforce son développement international avec un nouveau financement

la startup française SAMP, spécialisée dans la création de jumeaux numériques pour les infrastructures industrielles, annonce une nouvelle levée de fonds. Cette opération vise à soutenir son expansion et à accélérer le développement de ses solutions technologiques. Fondée en 2019 par Laurent Bourgouin et Shivani Shah, SAMP propose une solution SaaS qui permet de transformer des relevés 3D en jumeaux numériques, facilitant ainsi la gestion et la maintenance des sites industriels.

Storengy, filiale d’Engie spécialisée dans le stockage de gaz naturel, a choisi d’intégrer la technologie de SAMP après une phase de test réussie en 2023 sur six de ses sites. La solution permet d’améliorer l’efficacité des travaux de maintenance et de modernisation, tout en facilitant l’intégration des nouveaux employés et la collaboration avec les sous-traitants.

La technologie de SAMP s’appuie sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier et localiser automatiquement les composants critiques des infrastructures industrielles, tels que les tuyaux, les vannes et les pompes. Cette solution permet d’optimiser la planification des interventions et la gestion des actifs, en offrant un accès à distance aux données des sites grâce à une fonctionnalité de « streaming 3D ».

En octobre 2022, SAMP avait déjà levé 4 millions d’euros auprès d’Innovacom, avec la participation d’ENGIE New Ventures et de High-Tech Gründerfonds. Cette nouvelle levée de fonds en 2024 s’inscrit dans une stratégie de croissance visant à renforcer l’internationalisation de la société et à améliorer ses capacités technologiques pour répondre aux besoins des secteurs de l’énergie et des infrastructures.

Selon les informations de WE INNOVATE, la société a réalisé un chiffre d’affaires 2023 de 674 000 euros et a enregistré une perte de 850 000 euros.