Abolis Biotechnologies lève 35 millions d’euros pour accélérer l’analyse du microbiome.

Abolis Biotechnologies, spécialiste des solutions industrielles biosourcées, annonce une levée de fonds de 35 millions d’euros, menée par un groupe d’investisseurs internationaux. Cette opération va permettre à l’entreprise française de renforcer son développement à l’international et de déployer de nouveaux projets innovants dans les domaines des bioprocédés et de l’analyse du microbiome.

Le financement a été conduit par BOLD, le fonds de capital-risque de L’Oréal, et Evonik Venture Capital, soutenus par des acteurs stratégiques tels que DeepTech & Climate Fonds, Clay Capital, ICOS Capital, et Liberset. Cet ensemble d’investisseurs vise à soutenir les entreprises qui jouent un rôle clé dans la transformation des industries vers des modèles plus durables.

Des collaborations industrielles stratégiques pour innover

Au-delà de la levée de fonds, Abolis a annoncé un partenariat industriel avec L’Oréal et Evonik. Ce partenariat vise à développer et commercialiser des solutions biosourcées pour des secteurs variés, comme la santé, la chimie et les cosmétiques. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de long terme, amorcée en 2019 entre L’Oréal et Abolis. Samantha Etienne, directrice générale de BOLD, souligne : « Cet investissement témoigne de notre engagement à long terme avec Abolis, et renforce notre ambition de co-construire des solutions plus durables dans l’industrie de la beauté. »

Accélérer la transition industrielle avec les bioprocédés

Depuis sa création, Abolis s’est imposée comme un acteur significatif de la biotechnologie industrielle. Grâce à ce financement, l’entreprise pourra intensifier le développement de ses bioprocédés propriétaires et étendre les activités de sa filiale, Microbiome Studio, dédiée à l’ingénierie des écosystèmes microbiens. Cyrille Pauthenier, co-fondateur et président d’Abolis, précise : « Ce financement nous donne les moyens d’accélérer notre croissance à l’international et de consolider notre position de leader européen en biotechnologie. »

Pour Bernhard Mohr, directeur d’Evonik Venture Capital, ce partenariat est stratégique : « La biotechnologie est un levier crucial pour la croissance d’Evonik. Les compétences d’Abolis en matière de développement de souches s’accordent parfaitement avec notre savoir-faire en fermentation et production commerciale. » Cette collaboration permettra de développer des innovations pour les marchés des cosmétiques, de la nutrition et de la santé.

Un développement international renforcé

Abolis entend utiliser ce capital pour accélérer son expansion en Europe et en Asie, où la demande pour des solutions biosourcées ne cesse de croître. Matthieu Vermersch, cofondateur de Clay Capital, souligne : « L’équipe d’Abolis a su construire des partenariats solides avec des industriels de premier plan. Nous sommes impatients de les aider à pénétrer les marchés asiatiques, où la demande pour leurs solutions est en forte augmentation. »

Depuis 2014, Abolis a tissé un réseau de collaborations industrielles avec des entreprises majeures dans divers secteurs, notamment les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Cette nouvelle levée de fonds permettra à l’entreprise de franchir un nouveau cap dans son développement, en s’appuyant sur ses innovations pour favoriser la décarbonisation et la durabilité industrielle.