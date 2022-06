La FinTech SumUp valorisée 8 milliards d’euros après une nouvelle levée de fonds

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La fintech britannique SumUp, spécialisée dans les services de paiement, a annoncé jeudi une nouvelle levée de fonds de 590 millions d’euros qui porte sa valorisation à 8 milliards d’euros. L’entreprise compte utiliser cet apport d’argent frais « pour accélérer le développement de services et d’outils financiers essentiels aux petites entreprises du monde entier », a-t-elle annoncé dans un communiqué.

« Combinant dettes et capitaux propres, ce dernier tour de table porte à 1,5 milliards d’euros l’ensemble des fonds levés depuis la création de SumUp », a précisé la startup. Cette levée de fonds a été menée par le fonds américain de capital-investissement Bain Capital Tech Opportunities, avec la participation notamment de fonds gérés par BlackRock et d’investisseurs tels que btov Partners, Centerbridge, Crestline, Fin Capital et Sentinel Dome Partners. SumUp, fondée en 2012 et basée à Londres, fabrique des petits lecteurs de cartes bancaires mobiles à l’intention notamment des commerçants, artisans et des micro-entreprises.

Elle développe aussi une application de services financiers qui comprend un compte et une carte d’entreprise, une boutique en ligne, une solution de facturation et de paiements physiques et à distance. L’entreprise est présente dans 35 pays, dont l’Allemagne, les Etats-Unis et le Brésil, et compte plus de 3 000 employés. Elle revendique plus de 4 millions d’entreprises clientes, « des chauffeurs de taxi aux propriétaires de cafés en passant par les grands stades de sport ». SumUp avait annoncé en octobre dernier sa première acquisition outre-Atlantique, avec le rachat pour 317 millions de dollars de Fivestars, présenté comme « le plus grand réseau de commerce local » aux Etats-Unis.