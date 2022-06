[Série B] BNPL : Hokodo lève 37 millions d’euros pour sa solution B2B

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

30 000 milliards de dollars, c’est le montant des transactions B2B effectuées à crédit au niveau mondial. Face aux inconvénients qu’imposent les transactions en ligne, comme les délais de paiement, la startup franco-britannique Hokodo veut proposer une méthode de paiement pour le commerce B2B en ligne. Afin d’accélérer sa croissance, elle lève 40 millions de dollars (soit 37 millions d’euros) auprès de Notion Capital, un investisseur européen spécialisé dans les logiciels B2B, avec la participation de Korelya Capital, Mundi Ventures et Opera Tech Ventures. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à près de 57 millions de dollars.

Fondé en 2018 à Londres par Louis Carbonnier, Richard Thornton et Sami Ben Hatit, Hokodo déploie une solution de paiement différé à destination des professionnels. Concrètement, elle leur permet de différer instantanément le paiement de leurs achats tout en protégeant les vendeurs des risques de non-paiement en les payant en avance. « Notre ambition est d’améliorer les paiements en BtoB », explique Louis Carbonnier. « Les transactions inter-entreprises sont généralement réglées avec des délais de paiement. Il y a peu de solutions lorsque l’on veut gérer ces délais lors d’une transaction en ligne. Notre but est d’aider nos clients retailers à gérer leurs transactions. »

Expansion européenne

Présent notamment au Royaume-Uni, en France et en Espagne, Hokodo compte à ce jour plus 30 000 entreprises clientes dans les secteurs de la construction, l’ameublement ou encore le textile. On peut citer Tracktor, Ankorstore ou encore Paris Fashion Shops en France.

Ce tour de table devrait lui permettre de soutenir son expansion européenne et de développer de nouveaux produits B2B de paiement fractionné. « Le continent Européen va représenter un axe majeur de notre développement », confirme Louis Carbonnier. L’entreprise, qui compte 85 collaborateurs dont un tiers à Paris, souhaite également recruter. « Nous souhaitons renforcer notre présence à Paris et embaucher 50 personnes dans les 12 mois à venir. Notre objectif côté client est de faire bénéficier plus à d’un million d’entreprises de notre solution d’ici à 2025 ».

Retrouvez l’interview complète de Louis Carbonnier, co-fondateur d’Hokodo :