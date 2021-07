La Française Fidji Simo quitte Facebook pour rejoindre Instacart en tant que directrice générale

La Française Fidji Simo, qui dirigeait jusqu’ici l’application mobile de Facebook, a été nommée directrice générale d’Instacart, où elle succède au fondateur Apoorva Mehta, a annoncé jeudi la plateforme de commande et de livraison de courses. La dirigeante de 35 ans était depuis dix ans chez Facebook, où elle était à la tête depuis 2019 de l’application du réseau social, qui a été téléchargée plus de cinq milliards de fois depuis sa création.

« Fidji était chez Facebook durant sa transition vers le statut de société cotée et comprend ce qu’implique de mener et de faire croître une entreprise innovante comme Instacart », a souligné Apoorva Mehta, cité dans le communiqué publié jeudi, au sujet de celle qui prendra les rênes du groupe américain le 2 août. Selon plusieurs médias américains, Instacart envisage de s’introduire en Bourse à brève échéance, même s’il n’en a jamais fait état publiquement. La rumeur l’annonçait même candidat à une introduction dès cette année, mais le groupe n’a encore donné aucun signal formel.

Une forte croissance liée à la pandémie

Fondé en 2012, Instacart permet de commander en ligne une liste de produits de grande consommation, alimentaires mais pas seulement, et de se les faire livrer à domicile. L’entreprise ne publie pas de chiffres d’activité, mais selon le site spécialisé Business of Apps, elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaire de 1,5 milliard de dollars, en hausse d’environ 50% par rapport à l’année précédente, une croissance en grande partie liée à la pandémie et aux mesures de confinement.

Fille de pêcheur, Fidji Simo a grandi à Sète (Hérault) et a démarré sa carrière aux Etats-Unis chez eBay, avant de rejoindre Facebook en 2011. S’il prend un peu de recul, Apoorva Mehta va devenir président exécutif d’Instacart et restera « impliqué dans les affaires du groupe au quotidien », a-t-il indiqué dans le communiqué.