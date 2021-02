La monétisation, prochaine étape de la numérisation de la culture 

L’impact de la crise du coronavirus sur le secteur de la culture se traduit par une baisse du chiffre d’affaires de 25% en 2020 par rapport à 2019. La culture connait un vrai coup d’arrêt avec la fermeture des musées, cinémas, salles de concert et théâtres. Seule solution : la digitalisation des espaces culturels. C’est sur ce créneau que CulturMoov s’est développé en concevant et en éditant des expositions et des visites virtuelles sur les collections des musées et du patrimoine français. « Au sein des musées et des institutions, il y a une vraie envie d’investir dans l’organisation de visites virtuelles pour en faire de vraies expériences avec un guide notamment et pas une simple digitalisation du lieu. Ces expériences deviennent payantes. Nous sommes au début de la structuration du marché de la visite guidée en ligne monétisable », met en avant à notre micro Romain Prévalet, fondateur de CulturMoov.

En janvier 2021, 31% des consommateurs déclarent consommer désormais plus de biens culturels qu’avant le deuxième confinement, indique Hadopi. La numérisation de la culture permet notamment de toucher une audience plus jeune. « Grâce aux expositions virtuelles et aux visites interactives, nous réussissons à toucher un public plus jeune. Une audience âgée entre 18 et 25 ans qui est assez différente du public présent au sein des musées. Ce public est plutôt habitué à consommer du contenu, même culturel, depuis les réseaux sociaux. C’est à travers ces réseaux que nous arrivons à les toucher. Il y a une véritable évolution du marché », revendique Romain Prévalet.

Pour accompagner le secteur de la culture durant cette période, le gouvernement a lancé un plan de relance. 460 millions d’euros, dont 250 gérés directement par les directions régionales des affaires culturelles ont été engagés dans les territoires.

