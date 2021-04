La néobanque N26 dans le viseur du régulateur allemand avant une probable entrée en Bourse

La néobanque allemande N26, étoile montante de la FinTech, va être plus étroitement surveillée par le superviseur financier national en acquérant le statut de holding financière, une étape avant une probable entrée en Bourse. « La Bafin a qualifié la GmbH N26 pour le statut de holding financière », a indiqué une porte-parole de l’autorité financière à l’AFP. Ce changement de statut devrait être formalisé au cours de l’été. L’adoption du statut de holding va permettre, sans constituer une étape obligatoire, d’avancer dans les préparatifs vers une entrée en Bourse de N26 évoquée de longue date.

Valorisée 3 milliards d’euros

Il s’agit d’être prêt « d’ici un an », a déclaré jeudi le co-fondateur de N26, Maximilian Tayenthal, dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. N26, banque 100% en ligne créée en 2013, est valorisée 3 milliards d’euros, selon le journal, soit la moitié de la vénérable Commerzbank, 2ème banque du pays cotée la Bourse de Francfort. D’ici une éventuelle introduction en Bourse, la Bafin va renforcer sa surveillance sur la maison-mère (GmBH, équivalent allemand de la SARL) qui est à la tête d’un petit empire financier en devenir et emploie 1 500 salariés. La transformer en holding implique davantage de contraintes en terme de rapports financiers à produire et de règles de gouvernance à respecter.

Les dirigeants fondateurs de N26 ont, rapporte la presse allemande, longtemps rechigné à adopter un tel statut encombrant à porter pour leur jeune société. Un communiqué de l’entreprise publié mercredi a néanmoins annoncé que « le groupe N26 demande une licence en tant que holding financier ». Les relations avec le superviseur allemand ont été tendues par le passé. La Bafin a exigé en 2019 à N26 des engagements plus fermes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en ayant dans son viseur la question de l’ouverture de compte sous de fausses identités. La néobanque chapeaute plus de 7 millions de clients issus de 24 pays en Europe, dont la France, et des États-Unis, où il opère avec un partenaire.