La stratégie de MerciApp, outil de correction orthographique, pour conquérir les entreprises francophones

78% des Français en activité font des fautes d’orthographe, selon un sondage OpinionWay. Un an et demi après son lancement, MerciApp s’est fait une place chez les professionnels. En effet, la startup revendique une adoption de son application par 95% de la presse francophone. Après avoir conquis une partie de son marché, elle ambitionne d’améliorer son application et d’étendre son savoir-faire à d’autres langues.

Lancé en juillet 2020 par Arthur Ollier, Wanda Rzewuski et Roger Rainero, MerciApp a très vite séduit par son modèle et revendiquait 10 000 utilisateurs et 800 clients payants 4 mois seulement après son lancement officiel. Après une levée de fonds de 850 000 euros en pré-seed auprès d’Isai et une année prolifique pour l’entreprise, MerciApp revendique désormais 47 000 utilisateurs actifs par jour.

La startup ambitionne désormais de lever des fonds pour accélérer et se développer sur d’autres langues, notamment l’espagnol, tout en améliorant son correcteur afin d’avoir plus d’impact sur la formulation. Par exemple, si un utilisateur souhaite rédiger un mail formel, l’application pourrait lui conseiller des formulations spécifiques si certaines sont jugées trop familières.

Retrouvez l’interview d’Arthur Ollier, co-fondateur et CEO de MerciApp :