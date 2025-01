Jean de la Rochebrochard rejoint Cassius / Trump redessine par décret les contours de la tech / Younited entre en direct sur Euronext Paris

Trump suspend l’interdiction de TikTok et offre une protection juridique temporaire à ses prestataires

Le président Donald Trump a une série de décrets lundi dont plusieurs concernant le secteur tech. A commencer par un décret suspendant pour 75 jours l’entrée en vigueur d’une loi interdisant TikTok aux États-Unis et offrant une immunité juridique temporaire aux entreprises partenaires de l’application, à l’instar d’Oracle qui héberge l’ensemble des données aux Etats Unis ou encore Akamai. Cette initiative vise à donner du temps à l’administration pour « protéger la sécurité nationale tout en sauvegardant une plateforme utilisée par 170 millions d’Américains ».

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Si le décret de Trump tente de clarifier la situation pour TikTok et ses partenaires, des experts juridiques estiment qu’il ne peut remplacer ou modifier une loi du Congrès.

Conformément à ce texte, pour que TikTok puisse continuer à opérer aux États-Unis, l’administration Trump devra certifier devant le Congrès que des accords juridiquement contraignants sont en cours pour modifier la structure de propriété de l’application, et garantir ainsi une rupture claire avec tout contrôle ou influence de Pékin.

Trump officialise l’initiative DOGE pour réformer le gouvernement fédéral

Autre promesse forte de sa campagne, le décret transformant le U.S. Digital Service (USDS), créé en 2014 pour moderniser l’approche technologique du gouvernement, en U.S. DOGE Service (USDS). Cette entité, inspirée par Elon Musk, vise à réduire les dépenses fédérales, moderniser les infrastructures informatiques, et rationaliser l’organisation gouvernementale.

L’initiative DOGE prévoit la création d’équipes spécifiques dans les agences fédérales, composées d’ingénieurs, juristes, et spécialistes RH, pour mettre en œuvre les recommandations d’Elon Musk. Parmi les propositions les plus ambitieuses figurent la réduction du budget fédéral de 2 000 milliards de dollars, l’abolition d’agences comme le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) et une refonte des institutions financières, incluant la Federal Reserve et le FDIC.

Trump signe un décret pour protéger la liberté d’expression contre les interférences gouvernementales

Autre décision à destination du « cartel de la censure » tel que l’appellait Donald Trump durant sa campagne, un décret interdisant à tout agent fédéral de restreindre de manière inconstitutionnelle la liberté d’expression des citoyens américains. Il est présenté comme une réponse aux accusations de « censure gouvernementale » sous l’administration Biden. Mark Zuckerberg et Elon Musk ont affirmé que des pressions gouvernementales ont conduit à la suppression de contenus jugés légitimes, notamment pendant la pandémie de COVID-19. Ce decret pourrait lancer une véritable chasse à la sorcière, Donald Trump demandant également au procureur général de mener une enquête sur les éventuelles violations de ce droit au cours des quatre dernières années.

et enfin (pour ce qui est des sujets tech) révoque un décret clé sur l’IA passé par Jo Biden en 2023

Parmi toutes les décisions express engagées lors de sa première journée à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a également annulé un décret signé en 2023 par son prédécesseur, Joe Biden, qui imposait des mesures strictes pour encadrer le développement de l’IA.

Il chargeait le National Institute of Standards and Technology (NIST) du Département du Commerce de produire des directives pour aider les entreprises à identifier et corriger les biais ou défauts dans leurs modèles. De plus, il obligeait les développeurs à soumettre les résultats de tests de sécurité de leurs systèmes d’IA au gouvernement avant leur mise sur le marché, garantissant ainsi un contrôle préalable des potentielles conséquences sociétales et sécuritaires de ces technologies.

Les opposants à ces régulations, proches de Trump, ont dénoncé des exigences qu’ils considéraient comme coûteuses et intrusives, accusant le décret de compromettre la compétitivité des entreprises en les forçant à dévoiler des informations stratégiques.

Instagram profite des turbulences de TikTok pour renforcer Reels

Selon The Information, Meta, propriétaire d’Instagram, intensifie sa stratégie pour capter les créateurs de contenu de TikTok en pleine crise. Ainsi Instagram proposerait des primes mensuelles allant de 10 000 à 50 000 dollars, à des créateurs et influenceurs pour qu’ils publient exclusivement leurs vidéos sur Reels avant de les partager sur d’autres plateformes. Ces montants sont nettement supérieurs à ceux des programmes de bonus précédents mis en place par Meta.

Pour séduire les utilisateurs de TikTok, Instagram multiplie les initiatives, comme l’extension de la durée des vidéos Reels à trois minutes, l’introduction de photos verticales et comme nous l’indiquions hier le lancement d’une application d’édition vidéo, Edits, calquée sur CapCut, l’outil de ByteDance.

Meta maintient ses fact-checkers hors des États-Unis, en attendant l’évaluation des Community Notes

Meta a annoncé qu’elle continuera à utiliser ses services de fact-checking à l’international, tout en évaluant les performances de son système Community Notes aux États-Unis. Cette plateforme, déjà en place, permet aux utilisateurs de contextualiser les informations partagées sur les réseaux sociaux.

La société a indiqué qu’elle prendra une décision concernant l’expansion ou la modification de son programme de fact-checking en fonction des résultats obtenus avec Community Notes aux États-Unis. Cette stratégie souligne l’intention de Meta d’explorer des solutions participatives pour lutter contre la désinformation, tout en réduisant potentiellement sa dépendance aux partenaires tiers de vérification des faits.

La Belgique ouvre une enquête sur Apple pour usage présumé de « minerais de sang »

La Belgique a lancé une enquête officielle contre Apple, accusée par la République démocratique du Congo (RDC) d’utiliser des « minerais de sang » dans sa chaîne d’approvisionnement. Ces matériaux, tels que l’étain, le tantale, le tungstène et l’or (3TG), sont souvent extraits dans des conditions illégales, impliquant le travail des enfants et finançant des conflits armés.

Supervisée par un juge d’instruction, cette enquête fait suite aux plaintes pénales déposées par la RDC en Belgique et en France. La RDC allègue qu’Apple est complice de crimes de guerre et de blanchiment de minerais pillés transitant par des pays comme le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi. En France, la procédure est encore en attente d’une décision.

Jean de La Rochebrochard rejoint Cassius en tant que partenaire pour déployer un nouveau fonds

Dans une annonce sur LinkedIn, Jean de La Rochebrochard, figure emblématique de l’écosystème VC français et associé gérant de Kima Ventures, annonce collaborer avec Emmanuel Seugé, fondateur de Cassius, pour déployer le troisième fonds de 50 millions de dollars du fonds américain. Créé en 2017, Cassius adresse les startups en phase d’amorçage et compte parmi ses investissement SORARE, ou encore AMO.

Ce n’est en aucun cas un départ de Kima Ventures où Jean de La Rochebrochard continue de piloter les investissements aux côtés d’Alexis Robert, et Chloe Timsit

+ WHY CLOUD MATTERS Avec notre partenaire OVHcloud

+ FRENCHWEB MARKET Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Younited Financial entre sur Euronext Paris après une injection de 152,6 millions d’euros

Younited Financial, spécialisée dans le prêt à la consommation, a annoncé sa cotation sur Euronext Paris, suite à son rapprochement avec Iris Financial. Cette opération s’accompagne d’une injection de capital de 152,6 millions d’euros, prévu lors de l’accord entre les deux sociétés et visant à renforcer les fonds propres. Fondée en 2012, Younited, qui a financé plus de 6 milliards d’euros de prêts et compte 1,2 million de clients, vise la rentabilité d’ici la fin de l’année, après avoir enregistré de nombreuses pertes (50,6 millions d’euros en 2023, 33,3 millions en 2022, 26,1 millions en 2021).

La bulle des valorisations des startups IA se heurte à la réalité : Metropolis acquiert Oosto à perte

L’effervescence autour de l’intelligence artificielle a des limites. La vague des survalorisations ne profite pas à toutes les startups, comme en témoigne l’acquisition récente d’Oosto (anciennement AnyVision) par Metropolis, une plateforme d’IA spécialisée dans la gestion de parkings. L’accord, conclu entièrement en actions, valorise Oosto à 125 millions de dollars, soit un tiers des 380 millions levés par la startup qui était valorisé lors du dernier tour de table à plus de 500 millions de dollars. Si Oosto a multiplié les problèmes opérationnels, c’est surtout la faiblesse de son chiffre d’affaires plafonnant à 20 millions de dollars qui aurait découragé ses investisseurs.

Canoo, la startup de véhicules électriques, entre en liquidation

La startup texane Canoo a annoncé vendredi sa cessation d’activité et son dépôt de bilan, optant pour une liquidation en vertu du Chapter 7 plutôt qu’une restructuration sous protection des créanciers. Cette décision, motivée par l’échec des négociations pour un soutien financier de dernière minute, reflète l’absence de confiance du conseil d’administration et des investisseurs dans la capacité de l’entreprise à redresser sa situation financière dans un climat économique défavorable pour les véhicules électriques aux États-Unis.

Fondée en 2017 par Stefan Krause et Ulrich Kranz, deux anciens cadres de BMW, Canoo était entrée en bourse en 2020 via un SPAC et un contrat prometteur avec Walmart, la société n’a livré qu’une douzaine de véhicules et n’a jamais atteint la production en série.

Le NERF DE LA GUERRE, le podcast du jour:

A inscrire dans votre agenda:

L’offre d’emploi du jour

L’école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H) pour piloter sa stratégie d’innovation et d’accompagnement entrepreneurial. Sous la responsabilité du Directeur de l’enseignement et de la recherche, et en lien avec la présidence, ce poste stratégique supervisera les pôles incubateur, prototypage et technologies, ainsi que support et communication (20 collaborateurs).

Profil attendu : formation scientifique ou ingénieur, expérience significative en innovation et entrepreneuriat, maîtrise de l’anglais, et compétences avérées en gestion d’équipe, partenariats stratégiques et financement. Un rôle clé au cœur d’un environnement international et tourné vers l’avenir.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: