[Série A] PickYourSkills lève 8 millions d’euros pour étendre sa plateforme de gestion du staffing

Permettre aux entreprises d’optimiser la gestion de leur staffing, c’est l’objectif de la startup française PickYourSkills, qui vient de lever 8 millions d’euros auprès de MAIF Avenir, la participation de Kerala Ventures, son investisseur historique. L’objectif de la levée de fonds est de doubler le nombre de collaborateurs et de devenir un acteur de référence en Europe. « Nous ambitionnons de devenir le leader dans les plateformes de gestion du staffing en Europe sous trois ans », confie Arnaud Caldichoury, CEO et co-fondateur de PickYourSkills.

Lancée en 2018 par Arnaud Cammas, Etienne et Arnaud Caldichoury, la plateforme permet aux entreprises d’optimiser la planification de leurs projets en faisant « matcher » les collaborateurs avec des projets d’entreprises.

« Nous demandons à l’ensemble des collaborateurs d’indiquer leurs compétences sur la plateforme, et celles qu’ils souhaitent développer. Les chefs de projets indiquent également leurs besoins, ce qui permet un matching », ajoute le CEO de PickYourSkills.

L’entreprise ambitionne de doubler le nombre de ses clients chaque année, sur les trois prochaines années, et de recruter sur les pôles marketing et ventes. « Nous voulons passer de 30 à 60 collaborateurs d’ici la fin de l’année ». PickYourSkills entend également investir dans la R&D afin d’améliorer son produit et de faire en sorte que la solution soit scalable.

