« Les acteurs les plus technologiques sortiront gagnants de la consolidation des services de paiement »

Guillaume Djourabtchi, directeur marketing de Natixis Payments, filiale spécialisée dans les solutions de paiements du groupe BPCE revient, avec nous, sur la consolidation en cours dans le secteur des services de paiement. Pour rappel :

Natixis Payments représente le rapprochement entre toutes les offres de paiement du groupe BPCE et des acquisitions récentes de fintech telles que PayPlug;

Ses clients principaux : 23 millions de porteurs de cartes du groupe BPCE; les commerçants pour la gestion intégrale de leurs paiements; des corporate souhaitant devenir banque à leur tour pour leurs clients;

L’entreprise est en croissance sur l’année 2020 car l’e-commerce a tiré son chiffre d’affaires.

Le marché des services de paiement reste très concurrentiel et les banques traditionnelles cherchent à tout prix à rester dans la course. « Le marché des services de paiement est composé de trois catégories d’acteurs : les banques qui commencent à perdre pieds face aux acteurs drivés par la tech et les très gros acteurs tels que Worldline. La consolidation du secteur des services de paiement est en cours. Les acteurs avec la technologie la plus avancée et détenant le plus de partenaires en sortiront gagnants », avance Guillaume Djourabtchi.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guillaume Djourabtchi, directeur marketing de Natixis Payments :

