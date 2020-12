Happydemics lève 3 millions d’euros supplémentaires auprès d’Adelie et Sia Partners

Happydemics progresse sur le marché des études et sondages avec une levée de fonds de 3 millions d’euros réalisée auprès du fonds Adelie et du cabinet de conseil indépendant Sia Partners, clôturant ainsi un tour de table de 8 millions d’euros. La startup française avait en effet récolté 5 millions d’euros il y a six mois, auprès du family office Fair/e, avec la participation de Laurent Ritter et Alexandre Yazdi de Voodoo, spécialiste français du gaming. Cette opération doit financer Happydemics dans son expansion internationale.

Lancé en 2015 par Tarek Ouagguini et Nicolas Trabuc, Happydemics développe une solution, à destination des entreprises, qui collecte et analyse les données d’opinion des consommateurs. À partir de ces données, les entreprises clientes déterminent une stratégie pour adapter leurs offres et optimiser le ROI de leurs campagnes publicitaires. La startup basée à Paris compte parmi ses clients des groupes français du CAC 40 tels que Total, Danone ou encore BNP Paribas. Happydemics revendique la collecte de données d’opinion de 3 milliards d’individus dans plus de 140 pays.

Un marché mondial «estimé à 50 milliards de dollars»

Avec une croissance de 400% en 2020, la startup ambitionne désormais d’étendre sa solution à l’international. « Nous sommes convaincus que notre solution répond à une attente forte du marché, à l’heure d’une crise sanitaire et économique qui rebattra profondément les cartes dans de nombreux autres secteurs : e-commerce, retail, industrie… », explique Tarek Ouagguini. Présent à Paris et Amsterdam, Happydemics souhaite notamment ouvrir un bureau Londres et lancer une campagne de recrutement.

« Le marché mondial des études consommateurs est estimé à environ 50 milliards de dollars. Happydemics a développé une nouvelle génération de technologies qui aide les entreprises à recueillir avec une grande rapidité et fiabilité les opinions de cibles très spécifiques dans 144 pays », commente Jean-Manuel Costa, co-fondateur du fonds Adelie. La startup parisienne comptabilise un financement total d’environ 11 millions d’euros. Elle avait levé 1,2 million en 2018, notamment auprès de Cédric Siré, Antoine Le Conte et Kima Ventures, et 2 millions d’euros en juin 2017 auprès de l’accélérateur Axeleo et de Frédéric Mazzella, co-fondateur de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar.

Happydemics : les données clés

Fondateur : Tarek Ouagguini et Nicolas Trabuc

Création : 2015

Siège social : Paris

Secteur : marketing

Activité : solutions d’aide à la décision

Financement : 3 millions d’euros auprès du fonds Adelie et du cabinet de conseil indépendant Sia Partners.