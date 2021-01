Les conseils pour une gestion simple de vos cookies, en accord avec les recommandations de la CNIL

Appliquez les lignes directrices et recommandations de la CNIL pour votre gestion des consentements aux cookies dès aujourd’hui grâce au nouveau programme accéléré de OneTrust ! OneTrust propose les outils et le support nécessaires pour vous aider à mettre en place une solution de gestion des consentements sur votre site internet. Un outil en phase avec les dernières recommandations de la CNIL relatives à la gestion des cookies et autres traceurs, laissant aux entreprises jusqu’à fin mars 2021 pour se mettre en conformité.

Jusqu’à fin mars pour évoluer

Le 1er octobre, la CNIL a publié une mise à jour de ses recommandations sur la gestion des cookies et autres traceurs. Tandis que des mesures correctrices et sanctions pourront être appliquées sur la base du non-respect des recommandations de 2013, elle annonce qu’elle commencera les actions de contrôle sur l’application des nouvelles lignes directrices en avril 2021.

La CNIL a mis en avant les principes et recommandations suivantes :

La navigation sur le site internet (“Soft opt-in”) ne constitue plus l’expression d’un consentement valide et le dépôt des cookies autres que strictement nécessaires au fonctionnement du service sont conditionnés à un acte positif clair de la part du visiteur;

Un bouton “Tout refuser” est recommandé, dès le premier niveau d’information;

Les finalités doivent être présentées clairement dès le premier niveau d’information;

Les visiteurs doivent bénéficier d’un mécanisme qui leur permet de mettre à jour leurs préférences et de retirer leur consentement à tout moment, en utilisant par exemple un bouton statique permettant d’accéder aux paramètres des cookies;

Les visiteurs devraient avoir accès à une liste à jour et structurée des acteurs utilisant les traceurs;

Les organisations, y compris leurs acteurs tiers, doivent pouvoir justifier à tout moment des preuves de la validité des consentements recueillis pour utiliser les traceurs;

Certains traceurs, notamment les cookies d’authentification, de statistiques de fréquentation ou de limitation de la présentation à du contenu gratuit, ne sont pas soumis au consentement.

Implémenter votre bannière cookies

Le programme d’implémentation accélérée des bannières cookies de OneTrust est là pour vous aider

à implémenter votre bannière cookies en respectant ces nouvelles recommandations – et avant le

lancement de la politique répressive d’avril 2021. Ce programme offre aux organisations un soutien

et des ressources, mis à disposition le jour même, pour vous accompagner dans la mise en conformité

de leurs bannières cookies notamment :

Premier domaine gratuit;

Guides d’implémentation étape par étape et ressources sur les bonnes pratiques de la CNIL;

Modèles de bannières cookies et de centres de préférences préconfigurés;

OneTrust AutoblockingTM et intégrations aux gestionnaires de tag;

Assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec déploiement et maintenance continue pour vous permettre de rester en conformité avec la réglementation.

