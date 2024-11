Brendan Carr contre les Big tech / Perplexity se lance dans l’e-commerce, Mistral s’aligne sur OPEN AI / Les retours des VCs au plus bas

🎂 Bon anniversaire à Jonathan Anguelov (ex Aircall), Ilan Benhaim (VEEPEE), Alex Jaffray

🌍 À la une aujourd’hui :

Les perspectives d’investissement en France Ă l’épreuve des incertitudes politiques et Ă©conomiques

Selon une enquĂȘte d’EY menĂ©e auprĂšs de 200 dirigeants internationaux, 49 % des investisseurs Ă©trangers ont reportĂ© leurs projets d’investissement en France en 2024 en raison des incertitudes lĂ©gislatives, du ralentissement des rĂ©formes et des prĂ©occupations budgĂ©taires. Cependant, 84 % des projets suspendus devraient ĂȘtre relancĂ©s en 2025, et plus de 60 % des dirigeants envisagent d’y dĂ©velopper des activitĂ©s de R&D ou de services d’ici 2027.

Brendan Carr contre les Big tech

Le futur patron de la FCC, Brendan Carr s’engage Ă lutter contre ce qu’il appelle le « cartel de la censure », critiquant les choix de modĂ©ration des grandes plateformes comme Apple, Google, Meta et Microsoft, qu’il accuse de favoriser les opinions de gauche. Il milite pour une rĂ©vision de la Section 230, loi qui protĂšge les plateformes des responsabilitĂ©s liĂ©es aux contenus publiĂ©s par leurs utilisateurs, et appelle Ă une rĂ©gulation plus stricte des rĂ©seaux sociaux pour limiter leur influence sur les discours politiques.

Apple propose 100 M$ pour lever l’interdiction de l’Iphone 16 en IndonĂ©sie

OpĂ©ration sĂ©duction, la firme de Cupertino a dĂ©cider d’augmenter son investissement en IndonĂ©sie pour atteindre 100 M$ dans l’espoir de lever l’interdiction de vente de l’iPhone 16.

Cyberattaques sur la BibliothĂšque du CongrĂšs:Â Des hackers ont compromis des emails entre des bureaux du CongrĂšs et le personnel de la BibliothĂšque du CongrĂšs entre janvier et septembre 2024.

💡 Innovations et nouvelles features : ce qu’il faut savoir

Google prĂ©pare la fusion de Chrome OS et Android afin de mieux concurrencer l’iPad d’Apple. Un projet pluriannuel pour unifier Chrome OS et Android vient d’ĂȘtre amorcĂ©.

Mistral emboite le pas Ă OPEN AI et intĂšgre des fonctionnalitĂ©s comme la recherche web, la gĂ©nĂ©ration d’images et l’édition en ligne via Canvas. La sociĂ©tĂ© lance aussi Pixtral Large, un modĂšle multimodal de 124 milliards de paramĂštres.

Perplexity se lance dans l’e-commerce avec une recherche IA optimisĂ©e Ce nouveau dĂ©veloppement offre des recommandations produits directement dans les rĂ©sultats de recherche, avec une option de commande en un clic sans passer par le site du dĂ©taillant. L’outil s’appuie sur des intĂ©grations avec des plateformes comme Shopify et propose des descriptions dĂ©taillĂ©es, des avantages et dĂ©fauts des produits, ainsi qu’un systĂšme de paiement simplifiĂ©. Perplexity, qui ne propose Ă date aucune recommandation sponsorisĂ©e, vise Ă concurrencer Google et Amazon dans la recherche e-commerce.

Telegram amĂ©liore ses mini-apps afin de mieux monĂ©tiser sa base utilisateurs. Ainsi l’application de messagerie concurrente de WHATSAPP ajoute des options comme des abonnements, des plans cadeaux et la possibilitĂ© d’épingler les mini-apps sur les Ă©crans d’accueil.

VanMoof relance ses opérations au Royaume-Uni avec de nouveaux modÚles

Le fabricant d’e-bikes VanMoof, basĂ© Ă Amsterdam, a annoncĂ© le lancement de ses modĂšles rĂ©inventĂ©s S5 et A5 au Royaume-Uni via un rĂ©seau de partenaires en expansion. Actuellement composĂ© de 8 points de vente et 20 partenaires de service, ce rĂ©seau devrait s’élargir dans les mois Ă venir. Cette relance intervient un an aprĂšs l’acquisition de VanMoof par LAVOIE, une entreprise de mobilitĂ© soutenue par McLaren Applied. La marque investit Ă©galement dans l’approvisionnement en piĂšces originales et l’élargissement de son rĂ©seau de services pour garantir la disponibilitĂ© et la maintenance de ses vĂ©los.

Espaces Atypiques s’associe à Drouot.immo pour les ventes aux enchùres immobiliùres

Espaces Atypiques, rĂ©seau spĂ©cialisĂ© dans l’immobilier atypique, devient le premier partenaire de la plateforme Drouot.immo, lancĂ©e par le groupe Drouot. Ce partenariat marque une nouvelle Ă©tape dans la stratĂ©gie de montĂ©e en gamme de l’entreprise, en proposant des ventes aux enchĂšres interactives pour des biens hors normes.

📈 Business et rĂ©gulation : les chiffres clĂ©s

MicroStrategy achĂšte 51 780 bitcoins. Avec un nouvel achat de 4,6 milliards de dollars, l’Ă©diteur de la solution de business intelligence MicroStrategy porte ses rĂ©serves Ă plus de 29 milliards de dollars en bitcoins.

CĂąbles internet endommagĂ©s en mer Baltique Deux cĂąbles reliant plusieurs pays nordiques ont Ă©tĂ© coupĂ©s, alimentant des soupçons de sabotage d’origine russe

Trump Media en négociation pour acquérir Bakkt une plateforme crypto

Les retours des VCs au plus bas depuis 2011 avec seulement 26 milliards de dollars en 2023, un record à la baisse, tout en investissant 60 milliards de dollars supplémentaires.

YouTube leader pour les podcasts, Edison Research rĂ©vĂšle que 31 % des auditeurs hebdomadaires de podcasts aux États-Unis utilisent YouTube, devant Spotify (27 %) et Apple Podcasts (15 %).

Xiaomi a annoncĂ© une augmentation de 31 % de son chiffre d’affaires au troisiĂšme trimestre, atteignant environ 12,8 milliards de dollars. Le bĂ©nĂ©fice net s’Ă©lĂšve Ă environ 738,5 millions de dollars. L’entreprise anticipe une croissance continue de ses segments de smartphones et de vĂ©hicules Ă©lectriques en 2025

💰 LevĂ©e de fonds :

HOJI lĂšve 8,5 millions d’euros pour sont startup studio au service des industriels

Hoji, startup studio basĂ© Ă Lyon, vient de boucler un premier tour de financement de 8,5 M€, menĂ© par la Banque des Territoires dans le cadre du programme France 2030

QPLIX lĂšve 25 millions d’euros pour accĂ©lĂ©rer son expansion internationale

QPLIX, leader en Wealth Tech spĂ©cialisĂ© dans les logiciels de gestion de portefeuille, a levĂ© plus de 25 M€ auprĂšs de Partech via son Growth Fund. Cet investissement soutiendra l’expansion de QPLIX vers des marchĂ©s comme la France, la Suisse, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et l’APAC. Partech rejoint Deutsche Bank en tant qu’actionnaire minoritaire. Depuis sa crĂ©ation en 2012, QPLIX gĂšre plus de 300 Mds € d’actifs, avec une clientĂšle incluant des family offices, des gestionnaires d’actifs et des banques privĂ©es.

Socium lĂšve 5 millions d’euros pour accĂ©lĂ©rer son dĂ©veloppement en Afrique francophone

Socium, startup sĂ©nĂ©galaise spĂ©cialisĂ©e dans les solutions RH, a levĂ© 5 M$ lors d’un tour de seed menĂ© par Breega, avec la participation de Partech, Orange Ventures, et d’autres investisseurs. FondĂ©e en 2021, la startup propose une plateforme intĂ©grĂ©e permettant de recruter, payer et gĂ©rer les talents. Socium se concentre sur les 21 pays d’Afrique francophone

Juna.ai lĂšve 7,5 millions de dollars pour optimiser l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des usines grĂące Ă l’IA

La startup berlinoise Juna.ai, fondĂ©e en 2023, a levĂ© 7,5 M$ lors d’un tour de seed menĂ© par Kleiner Perkins et Norrsken VC. SpĂ©cialisĂ©e dans les agents IA pour l’industrie lourde (acier, chimie, ciment), elle vise Ă automatiser les processus industriels pour rĂ©duire les coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques, les dĂ©chets et les Ă©missions de carbone. La plateforme utilise l’apprentissage par renforcement pour ajuster en temps rĂ©el les paramĂštres des machines. Juna.ai compte dĂ©jĂ plusieurs clients en Allemagne et prĂ©voit de doubler son Ă©quipe pour accĂ©lĂ©rer son dĂ©veloppement.

