[Livre Blanc] Efficacité commerciale B2B : il est temps de passer au sales enablement

Le Sales Enablement regroupe toutes les méthodes, processus et outils qui permettent aux équipes commerciales de maximiser leur efficacité. Il permet un meilleur alignement entre vente et marketing. Il recommande le meilleur contenu au meilleur moment de l’opportunité commerciale. Il analyse finement la performance de ces contenus et le remonte aux directeurs ventes et marketing. Il propose du coaching ou un renforcement des compétences en continu. Seismic avec sa plateforme Enablement Cloud fournit l’ensemble des services et le savoir-faire pour mener à bien votre projet.

Les principaux thèmes :

Pourquoi et comment onboarder et former en continu des équipes commerciales ?

Pourquoi faut-il orchestrer sa production de contenu et analyser finement son impact sur les performances commerciales ?

Quel apport de l’IA dans la recommandation intelligente du meilleur contenu dans le bon contexte commercial ?

Sortir du lot sur le meilleur canal d’interaction est fondamental pour le commercial BtoB

Seismic est la solution de Marketing et de Sales Enablement leader sur le marché, permettant d'aligner les équipes Go-to-market et de leur donner les moyens d'offrir des expériences client engageantes et sources de croissance. La Storytelling Platform™ de Seismic permet aux spécialistes du marketing d'orchestrer la distribution de contenu à travers tous les canaux, et aux commerciaux d'interagir avec les acheteurs potentiels à chaque étape du parcours de vente. Plus de 700 entreprises dont IBM et American Express ont choisi la plateforme de Sales Enablement de Seismic. La Seismic Storytelling Platform™ s’intègre nativement avec des applications critiques d’entreprise comme Microsoft, Salesforce, Google et Adobe.

