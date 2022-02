[Livre Blanc] Marketing : quand l’expérience client devient hybride

Si la grande majorité des consommateurs débutent leur parcours d’achat en ligne, les boutiques physiques sont loin d’être obsolètes.

La pandémie a chamboulé les habitudes de consommation : les recherches en ligne n’ont cessé de croître et les consommateurs donnent désormais la priorité aux commerces de proximité. C’est ce qu’on appelle l’expérience client hybride : les consommateurs oscillent entre mondes physique et digital au cours de leur parcours d’achat. Il suffit de regarder l’engouement suscité par le click-and-collect.

Pour comprendre ce phénomène et l’évolution des habitudes de consommation, Uberall a réalisé un sondage auprès de 4 000 consommateurs en Europe et aux Etats-Unis.

Téléchargez le rapport et découvrez :

– Pourquoi les entreprises présentes à la fois en ligne et dans le monde physique ont un avantage indéniable par rapport aux commerces 100% digitaux

– Pourquoi il est essentiel de proposer une expérience client qui va au-delà des attentes des clients

– L’impact de l’expérience client hybride sur le chiffre d’affaires et la fidélité client

– Pourquoi la proximité rime avec des attentes plus importantes des consommateurs envers les entreprises

Ce rapport s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent optimiser leur présence en ligne pour attirer plus de visiteurs en boutique.

