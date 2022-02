Brut et Carrefour s’allient pour dominer le marché français du live shopping

Comme nous vous l’annoncions dans notre confidentiel, Brut se lance dans le live shopping à travers une nouvelle société, Brut Shop, fondée avec Carrefour. La plateforme permettra aux utilisateurs de réaliser des achats en ligne en participant à des événements vidéo diffusés en live streaming sur les réseaux sociaux. Le marché mondial du live shopping, estimé à environ 492 milliards de dollars, devrait tripler d’ici à 2025 (1,2 trillion de dollars) selon Accenture.

Une tendance qui explose en Asie

À mi-chemin entre le shopping et le live stream, le live shopping est un concept apparu en Asie et très répandu en Chine notamment, où le marché est estimé à 154 milliards de dollars en 2020 et 300 milliards de dollars en 2021. Ces sessions d’achats et de ventes, entièrement en ligne, via un format vidéo interactif, réinventent le parcours d’achat. Concrètement, les marques vont vendre des produits en direct sur Internet et vont avoir un dialogue en temps réel avec les participants, le but étant de leur présenter des produits qu’ils peuvent acheter immédiatement. Pour accroître leurs ventes, les marques font souvent appel à des influenceurs qui vont attirer leur communauté sur ces sessions de live shopping.

De nombreuses marques internationales se sont déjà lancées dans le live vidéo shopping. On estime que plus de 100 000 marques l’ont utilisé en Chine, dont Ralph Lauren, Clinique, Tommy Hilfiger, Lancôme, Levi’s, Louis Vuitton ou encore L’Oréal. De plus en plus populaire aux États-Unis, cette tendance prend peu à peu forme en France, où des acteurs comme la Fnac et Carrefour ont investi. En effet, le géant français de la grande distribution revendique près de 50 live shopping réalisés en 2021 et a fortement accéléré dans l’e-commerce pour atteindre plus de 15 millions de visiteurs uniques mensuels en France sur ses plateformes de vente en ligne.

Séduire la génération Z

Quant à Brut, média populaire auprès des 15-35 ans, il a pour ambition de « créer la plateforme de référence sur le live shopping », affirme Guillaume Lacroix, co-fondateur et CEO de Brut. « Brut Shop est un service ouvert qui a vocation à accueillir une grande diversité de marques autour d’une expérience unique made in Brut. » Cette proximité avec les jeunes générations permettra à Carrefour d’acquérir des clients plus jeunes et de populariser la pratique du live shopping en France.

« En mettant nos forces de distributeurs et de média social en commun, nous avons l’ambition de créer la plateforme de live shopping la plus puissante du marché français. Cette expérience d’achat nouvelle et communautaire est porteuse de croissance et de valeurs pour nos deux entreprises », commente Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-Commerce, data, transformation digitale du Groupe Carrefour.